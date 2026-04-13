UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp quốc) và Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam vừa phát động cuộc thi thiết kế đồ họa kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO (1976 - 2026).

Cuộc thi nhằm tìm kiếm một thiết kế đồ họa mang tính biểu tượng, có thể sử dụng song hành với logo UNESCO trong các sự kiện công chúng và chiến dịch truyền thông.

Việt Nam chính thức gia nhập UNESCO năm 1976 đã mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông. Sau nửa thế kỷ, quan hệ này đã góp phần thúc đẩy hội nhập quốc tế, lan tỏa các giá trị về tri thức, phát triển bền vững và hiểu biết giữa các quốc gia.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, có thể tham gia cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi cá nhân hoặc nhóm chỉ được gửi một phương án thiết kế. Tác phẩm được lựa chọn có nội dung truyền tải hành trình hợp tác 50 năm Việt Nam - UNESCO bằng hình ảnh cô đọng, dễ nhận diện. Hạn nhận bài đến hết ngày 30-4, dự kiến công bố kết quả vào tháng 5-2026.

VĨNH XUÂN