"Tây Sơn thất hổ tướng" lên phim

Câu chuyện về 7 vị anh hùng kiệt xuất dưới trướng Hoàng đế Quang Trung sẽ lần lượt xuất hiện trong loạt phim Tây Sơn thất hổ tướng với phần phim mở đầu mang tên Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu .

Ê-kíp đoàn phim vừa chính thức ra mắt tại TPHCM vào tối 11-4, gồm: giám đốc sản xuất Phan Phúc, đạo diễn kiêm đạo diễn hành động Võ Đức, nhà sản xuất Võ Khôi. Về dàn diễn viên, đảm nhận vai nam chính - võ tướng Lý Văn Bưu là diễn viên Hiếu Nguyễn. Anh sẽ có cơ hội tái ngộ bạn diễn trong Mưa đỏ - Lê Hạ Anh, người sẽ đảm nhận vai Thứ phi Diệp Tư.

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của: nhà giáo ưu tú Mạnh Dung, NSND Trần Nhượng, Doãn Quốc Đam, Ngô Thành Tá, Nguyễn Quốc Trường Thịnh, Sỹ Toàn...

Thuộc thể loại dã sử, cổ trang, trinh thám, võ thuật, Kỳ Nam cung thủ xoay quanh đô đốc Lý Văn Bưu, một võ tướng nhà Tây Sơn. Xuất thân trong một gia đình giàu có chuyên nghề buôn ngựa ở vùng đất Phù Cát. Ông là một trong 7 vị tướng được tôn gọi là "Tây Sơn thất hổ tướng" - một vị đại tướng trung nghĩa, cương trực và thiện chiến.

Khi vua Quang Trung đột ngột hôn mê không rõ lý do, Lý Văn Bưu - một vị tướng huyền thoại với biệt danh "Kỳ Nam thần cung" bị cuốn vào âm mưu quyền thần và một mình chiến đấu chống cả thù trong lẫn giặc ngoài. Nhưng rồi, ông bị vu oan phản quốc, đưa ra pháp trường chờ ngày xử chém.

Trước khi bấm máy vào tháng 5-2026, đoàn phim đã tổ chức 3 đợt casting trong năm 2025 tại TPHCM, Hà Nội, Gia Lai để tìm ra các gương mặt diễn viên phù hợp đáp ứng các tiêu chí: tâm – tầm – lực. Phim dự kiến ghi hình trong khoảng 2 tháng với nhiều bối cảnh tại Tây Sơn (Gia Lai): bảo tàng Quang Trung, nhà cổ Tây Sơn, chùa cổ Thiên Hưng, Mang Yang, Đắk Đoa...

Đặc biệt, ngoài bối cảnh thực tế, cuối năm 2025 ê-kíp đoàn phim đã khởi công xây dựng phim trường riêng tại khu du lịch Hầm Hô.

Ê-kíp cũng tiết lộ, kinh phí sản xuất dự tính gần 23 tỷ đồng và kỳ vọng có thể đạt mức doanh thu 100 tỷ đồng. Phim dự kiến ra mắt khán giả vào quý 1-2027.

