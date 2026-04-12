“Nóng” hơn cả mùa phim Tết

Sự tham gia của những nhà làm phim tên tuổi cùng đề tài phong phú, thể loại đa dạng không chỉ tăng về mặt số lượng, mà còn lần đầu tạo nên một mùa phim sôi động trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm nay.

Cạnh tranh trực diện

Năm nay, kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài từ ngày 25-4 đến 27-4 và tiếp đó là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Với số ngày nghỉ dài, dù chưa có thông tin về sự hoán đổi nhưng với những nhà làm phim, đây vẫn là quãng thời gian vàng thu hút khán giả đến rạp. Có 5 phim Việt dự kiến ra mắt dịp này gồm: Trùm Sò (đạo diễn Đức Thịnh), Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung), Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân), Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo) và Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh). Dù vắng đạo diễn Lý Hải, với thương hiệu Lật mặt nhiều năm “chiếm sóng” dịp lễ này, cuộc cạnh tranh năm nay không vì thế mà hạ nhiệt. Trái lại, sự đa dạng về thể loại và chiến lược riêng của từng phim khiến cuộc đua trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Đại tiệc trăng máu 8, bộ phim phản ánh nhiều câu chuyện hậu trường về giới làm phim hiện nay. Ảnh: ĐPCC

Trùm Sò là phim hài duy nhất, pha trộn thêm yếu tố kỳ ảo. Anh Hùng lại có thế mạnh ở một câu chuyện mang tính thời sự, hướng đến cảm xúc và chiều sâu tâm lý. Heo năm móng nối tiếp vũ trụ phim kinh dị dân gian vốn đã khá thành công với các phần phim trước đó như: Quỷ cẩu, Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Phí Phông cũng nối tiếp dòng phim kinh dị đang được khán giả Việt yêu thích. Trong khi Đại tiệc trăng máu 8, có lợi thế từ một kịch bản remake ăn khách, cùng dàn diễn viên ngôi sao.

Nói về cuộc cạnh tranh năm nay, ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Nội dung CGV Việt Nam, nhận định: Nếu nhìn ở góc độ tổng doanh thu toàn thị trường, đây có vẻ như là một quyết định hợp lý. Nhưng, nếu nhìn ở góc độ tỷ lệ thành công của từng bộ phim, đây lại là một quyết định khá rủi ro. Mỗi ngày thường cả nước có khoảng hơn 7.000 suất chiếu, vào dịp lễ đạt khoảng 8.800 suất và ước tính doanh thu mỗi ngày đạt gần 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự phân bổ suất chiếu lại mang tính “phân tầng” rõ rệt: phim dẫn đầu thường chiếm 40%-50% suất chiếu, phim thứ hai khoảng 20%-30%, phim đứng thứ 3 dao động 10%-15%, phần còn lại chia đều cho 5 đến 6 phim. Ngoài 5 phim Việt, thị trường cũng có thêm các phim ngoại nhập gồm: phim hoạt hình Cá con cau có, phim tiểu sử âm nhạc Michael về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson… Đây chính là yếu tố khiến cuộc đua năm nay trở nên khốc liệt hơn, khi mỗi bộ phim đều phải nỗ lực tối đa để giành lợi thế ngay từ những ngày đầu công chiếu.

Các phim mùa lễ Giỗ Tổ, 30-4 và 1-5 năm nay ghi nhận “cuộc đối đầu nội bộ” đầy thú vị giữa các nghệ sĩ. Diễn viên Hồng Ánh đồng thời xuất hiện trong Anh Hùng và Đại tiệc trăng máu 8. Võ Tấn Phát góp mặt ở cả Heo năm móng lẫn Anh Hùng. Đáng chú ý hơn là sự “chạm trán” giữa Thái Hòa và đạo diễn Charlie Nguyễn - bộ đôi từng tạo nên nhiều tác phẩm ăn khách. Dịp này, Thái Hòa đảm nhận vai chính trong Anh Hùng, trong khi Charlie Nguyễn là nhà sản xuất của Đại tiệc trăng máu 8. Những giao thoa này càng làm tăng sức nóng truyền thông và sự tò mò từ khán giả.

Chất liệu dân gian làm nền tảng

Một điểm chung đáng chú ý của các phim ra rạp dịp lễ năm nay là cùng khai thác chất liệu dân gian và văn hóa Việt, dù có những cách tiếp cận khác nhau. Bên cạnh đó là xu hướng sáng tạo chung, thực tế này còn cho thấy nỗ lực tìm kiếm bản sắc riêng của điện ảnh Việt. Heo năm móng không chỉ kể câu chuyện mang màu sắc tâm linh về nghiệp quả luân hồi, mà còn tái hiện không gian văn hóa dân gian qua các điệu múa bóng rỗi, múa chằn. Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết, ê-kíp không xem việc khai thác truyền thuyết là chiêu trò, mà là cách để khắc họa những giá trị tín ngưỡng, văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra áp lực lớn về tính chính xác, từ bối cảnh, tạo hình đến chi tiết văn hóa để không làm sai lệch.

Ở một hướng tiếp cận khác, Trùm Sò lấy cảm hứng từ điển tích “Ngao Sò Ốc Hến”, làm mới hình tượng quen thuộc bằng lối kể hiện đại, kết hợp yếu tố hài và kỳ ảo. Đây là dòng phim đạo diễn Đức Thịnh kiên trì theo đuổi, từng thành công về mặt thương mại với Trạng Quỳnh.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng lại khai thác truyền thuyết vùng núi Tây Bắc, xoay quanh một thực thể tâm linh được lưu truyền trong cộng đồng đồng bào miền núi. Để đảm bảo tính xác thực, ê-kíp đã tham vấn các thầy cúng và người dân địa phương. Diễn viên Kiều Minh Tuấn cho rằng, chính những chất liệu văn hóa đặc trưng này đã tạo nên sự khác biệt, không chỉ với khán giả trong nước mà còn thu hút sự chú ý từ thị trường quốc tế.

Thái Hòa đảm nhận vai chính nặng về tâm lý trong phim Anh Hùng. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, nếu Đại tiệc trăng máu 8 khéo léo lồng ghép yếu tố nghệ thuật cải lương truyền thống, thì Anh Hùng lại chọn cách kể giản dị hơn, nhấn mạnh rằng “chất anh hùng” đôi khi nằm ở những lựa chọn rất đời thường - khi con người không quay lưng trước những lựa chọn đúng đắn.

Có thể nói, cuộc đua phòng vé dịp lễ năm nay cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt của thị trường khi tính độc quyền hay lợi thế áp đảo bị phá bỏ, thay vào đó là cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa các tác phẩm. Khi khán giả có nhiều lựa chọn, họ chắc chắn sẽ quay lưng với những tác phẩm thiếu hấp dẫn. Điều đó đồng nghĩa, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chất lượng nội dung và chiến dịch truyền thông hiệu quả. Mùa phim Tết 2026 đã lập kỳ tích khi có đến 3 phim vượt mốc trăm tỷ đồng. Điều này hoàn toàn có thể tái lập trong dịp lễ tới đây nếu các tác phẩm thuyết phục người xem sẵn sàng chi tiền cho nhiều hơn một lựa chọn.

VĂN TUẤN