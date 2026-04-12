Nghệ sĩ Hồ Thảo Linh: Say mê âm nhạc dân tộc

Nghệ sĩ đàn nhị Hồ Thảo Linh (ảnh, tên thật là Nguyễn Hồ Thảo Linh, sinh năm 1998), là con gái nghệ sĩ Hồ Nga, Trưởng nhóm Mặt Trời Đỏ và nghệ sĩ Kim Quang, nguyên Trưởng đoàn ca nhạc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Hồ Thảo Linh hiện là gương mặt nghệ sĩ trẻ tài năng của nghệ thuật âm nhạc dân tộc, cô biết chơi 8 loại nhạc cụ: đàn nhị (chuyên ngành chính), piano, đàn Đinh Goong, đàn đá, đàn K’ni, đàn tranh, đàn Chinh Kram, đàn T’rưng Trầm.

Từ nhỏ, Thảo Linh đã theo ba mẹ đi biểu diễn khắp nơi, được nghe ba mẹ đàn hát nhiều nên những giai điệu âm nhạc dân tộc gần như gắn bó với Thảo Linh suốt tuổi thơ hồn nhiên trong trẻo. Đặc biệt, trong những lần theo mẹ đi diễn, cây đàn nhị là nhạc cụ đầu tiên tạo được ấn tượng với Thảo Linh. Cây đàn tuy có 2 dây nhưng lại có thể trao cho người nghe thật nhiều cảm xúc từ các cung bậc, giai điệu. Thảo Linh đã tò mò kéo thử và ngạc nhiên là tiếng đàn không hề bị rè hay “khét”.

Năm 2008, Thảo Linh tham gia lớp đào tạo trẻ tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc, chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ. 6 năm học tập, rèn luyện các kỹ thuật biểu diễn từ trung cấp lên cao đẳng, cộng thêm mấy tháng học nâng cao với thầy cô ở Học viện Âm nhạc Trung ương Bắc Kinh, Thảo Linh quay về Việt Nam tiếp tục học tập ở trường cấp 3. Năm 2024, Hồ Thảo Linh theo học đại học tại Nhạc viện TPHCM - Khoa Âm nhạc truyền thống, chuyên ngành đàn nhị, bắt đầu hành trình học tập và làm việc nghiêm túc hơn.

Cơ duyên đến, cô tham gia và gắn bó với chương trình Chào Show - một sân khấu âm nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam giữa lòng thành phố, đang rất được khán giả thành phố và du khách quốc tế yêu thích. Ở đây, Thảo Linh làm việc và biểu diễn với mẹ, được học thêm một số loại nhạc cụ dân tộc độc đáo.

Nghệ sĩ Hồ Thảo Linh chia sẻ: “Khi đi du học, tôi được học và rèn luyện nhiều về kỹ thuật. Trở về quê hương, tôi tiếp tục học để tiếp thu thêm kiến thức âm nhạc dân tộc, thường chú trọng về làn điệu, độ rung, nhấn, hơi, ví như: ả đào, ca trù, nhã nhạc, tài tử, cải lương..., giúp bài biểu diễn mềm mại, trữ tình hơn”.

Trong hành trình gắn bó với âm nhạc, Hồ Thảo Linh đã tham gia nhiều chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, lưu diễn với nhóm Mặt Trời Đỏ ở nhiều quốc gia, tham gia chương trình giao lưu và biểu diễn âm nhạc Ossso Fusion Musical Experience tại TPHCM và Saint Petersburg (Nga)…

Chia sẻ ước mơ trong tương lai, Thảo Linh bày tỏ: “Tôi luôn mong muốn được góp phần quảng bá và lan tỏa âm nhạc dân tộc đến với các bạn trẻ. Hướng đi của tôi sẽ là trình diễn nhạc dân tộc theo phong cách hiện đại, năng động, tươi mới để các bạn thấy hứng thú, chịu nghe, tìm hiểu rồi sẽ dần yêu thích. Năm 2026, tôi ấp ủ thực hiện được một số sản phẩm âm nhạc dân tộc trình diễn theo phong cách đương đại để gửi tặng khán giả yêu nhạc”.

BẢO LÂM