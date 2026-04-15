Xử nghiêm hành vi “hát nhép”, cảnh báo mạo danh nghệ sĩ lừa đảo trên mạng

Sáng 15-4, tại Hà Nội, trong họp báo thường kỳ quý 1, Bộ VH-TT-DL thông tin về tình trạng “hát nhép” trong biểu diễn và hiện tượng mạo danh người nổi tiếng trên không gian mạng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trần Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, tháng 2, Bộ VH-TT-DL đã ban hành Công văn 745/BVHTTDL-NTBD nhằm chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực.

Theo đó, bộ đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra các chương trình nghệ thuật, đặc biệt tại nhà hát, sân khấu trong nhà. Hành vi sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho biểu diễn trực tiếp (thường được gọi là “hát nhép”), bị xác định có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa và tác động tiêu cực đến môi trường nghệ thuật. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm, công khai kết quả và xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm kéo dài.

Ông Trần Hướng Dương nhận định, “hát nhép” là hiện tượng phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực như biểu diễn, thông tin điện tử, quảng cáo và quyền cá nhân. Bộ đang phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện hướng dẫn phù hợp với thực tiễn.

Liên quan đến tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo, lừa đảo trên mạng xã hội, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, sử dụng hình ảnh cá nhân trái phép hoặc gây nhầm lẫn cho người dùng. Các nội dung do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa bắt buộc phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch. Trong lĩnh vực quảng cáo, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt 60-80 triệu đồng. Các nền tảng số cũng có trách nhiệm ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi được yêu cầu.

Về bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận. Nhiều cá nhân, tổ chức và nghệ sĩ đã chủ động điều chỉnh hành vi trên không gian mạng. Thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, dự kiến trong tháng 5 sẽ tổ chức hội nghị phổ biến, đồng thời triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm lan tỏa các chuẩn mực ứng xử, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, cùng với hoàn thiện khung pháp lý, cần nâng cao nhận thức của người dân trước các nội dung giả mạo. Quan điểm nhất quán là tạo điều kiện cho sáng tạo nhưng phải bảo đảm tính trung thực, tuân thủ pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Theo Bộ VH-TT-DL, quý 1-2026, du lịch tăng trưởng mạnh với 6,76 triệu khách quốc tế, 37 triệu khách nội địa, doanh thu 267.000 tỷ đồng...

