Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026

Tối 11-4, tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII cùng chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới”. Tham dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Sự kiện thu hút khoảng 50.000 người dân và du khách tham gia, theo dõi.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường nhấn mạnh vai trò của báo chí, đặc biệt là phát thanh, như cầu nối niềm tin, lan tỏa hơi thở đời sống và khát vọng phát triển đến từng cộng đồng; bày tỏ kỳ vọng liên hoan sẽ truyền cảm hứng sáng tạo, góp phần quảng bá hình ảnh Quảng Ninh và Việt Nam.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ đánh trống khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 17 năm 2026

Theo Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ, liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 9 đến 13-4 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”. Sự kiện quy tụ 72 đoàn với gần 350 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Điểm nhấn là gần 100 tác phẩm podcast tham gia, cho thấy xu hướng phát triển đa nền tảng và khả năng tiếp cận công chúng trong kỷ nguyên số. Theo ông Đỗ Tiến Sỹ, phát thanh không chỉ là nghe mà đã trở thành trải nghiệm, đòi hỏi người làm nghề phải đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và sáng tạo nội dung để giữ vững vị thế trong hệ thống báo chí hiện đại.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cao chủ đề của liên hoan phát thanh năm nay và khẳng định, liên hoan không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Việc mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, đưa các sản phẩm phát thanh số vào hệ thống dự thi đã thể hiện rõ tư duy đổi mới, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng, liên hoan sẽ thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

NSND Thanh Hoa biểu diễn cùng với các ca sĩ trẻ trong chương trình nghệ thuật

Cùng với lễ khai mạc, người dân và du khách hào hứng tham dự chương trình nghệ thuật “Thanh âm kỷ nguyên mới” được dàn dựng công phu với 3 chương: Thanh âm khởi nguyên, Thanh âm di sản và Thanh âm kỷ nguyên mới. Sự kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại tạo nên không gian âm nhạc đặc sắc.

THANH KHƯƠNG