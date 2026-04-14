Sách lậu hết đất sống!

Trong nhiều năm, sách lậu ở Việt Nam như một căn bệnh mãn tính, khó xử lý dứt điểm. Sự ra đời của Quyết định 759/QĐ-BVHTTDL, xác lập cơ chế hoạt động của Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương, cùng các đề xuất xử phạt mạnh trên không gian mạng, đã đánh dấu bước chuyển rõ rệt. Cơ quan quản lý không còn “chạy theo” từng vụ vi phạm mà chuyển sang ngăn chặn ngay từ đầu.

Cách tiếp cận mới trong quản lý sách lậu đã nhắm đúng bản chất của sách lậu: tồn tại nhờ những khe hở của hệ thống. Vì vậy, hiệu ứng của quyết định mới có thể nhận thấy gần như tức thì. Đề xuất mức phạt tới 20 triệu đồng với hành vi chia sẻ sách điện tử (ebook) trái phép khiến hàng loạt hội nhóm phát tán sách lậu trên mạng nhanh chóng đóng cửa. Nhiều người bắt đầu tìm đến các nền tảng có bản quyền. Sự thay đổi này phản ánh một xu hướng tất yếu khi hành lang pháp lý siết chặt và lựa chọn hợp pháp dần rõ ràng hơn.

Trong thời gian dài, nhiều người xem việc chia sẻ ebook miễn phí là lan tỏa tri thức. Cách nghĩ này, dù có thiện chí, lại làm suy yếu hệ sinh thái sáng tạo. Tác giả không được trả công, nhà xuất bản khó thu hồi vốn, nền tảng số thiếu nguồn lực đầu tư. Một thị trường nơi mọi thứ đều miễn phí thực chất là thị trường tự bào mòn. Tuy nhiên, việc hàng loạt nhóm ebook lậu đóng cửa cũng bộc lộ những khoảng trống: Nhiều đầu sách khó tìm, nền tảng ebook bản quyền chưa đủ tiện lợi, trải nghiệm còn hạn chế. Bởi vậy, nếu khoảng trống này không kịp thời được lấp đầy, sách lậu có thể quay trở lại dưới hình thức tinh vi hơn.

Vấn đề không nằm ở cấm hay không, mà ở việc liệu có đủ sản phẩm tốt để thay thế. Người dùng sẵn sàng trả phí khi nội dung phong phú, dịch vụ thuận tiện và giá trị tương xứng. Việc đưa ra các quy định nhằm siết lại trật tự của thị trường xuất bản là một xu hướng tất yếu, là nền tảng để thị trường bản quyền Việt Nam lấy lại niềm tin với các nhà làm sách, đầu tư. Song hiệu quả đến đâu phụ thuộc vào sự đồng hành của cả hệ sinh thái. Khi mỗi cuốn sách được trả về đúng giá trị, thị trường mới có thể phát triển bền vững.

VĨNH XUÂN