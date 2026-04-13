Phim trường - cánh cửa của công nghiệp điện ảnh

Một nội dung đáng chú ý trong công văn của UBND TPHCM về việc triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại “Chương trình gặp mặt thân mật cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa” là giao các sở, ban, ngành triển khai nghiên cứu xây dựng tổ hợp phim trường quy mô lớn 100-150ha. Nếu sớm được hiện thực hóa, đây sẽ là lời giải cho “cơn khát” phim trường vốn kéo dài nhiều năm tại thành phố điện ảnh của cả nước.

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh từng nhiều lần chia sẻ về việc mỗi khi bắt đầu một dự án mới, họ phải chật vật đi tìm phim trường phù hợp, có khi phải qua nhiều tỉnh thành, rất tốn thời gian và chi phí. Trước đây từng có đề xuất xây phim trường tại Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc hoặc nằm trong quy hoạch công viên sáng tạo dọc bờ sông Sài Gòn, gồm cả trường quay trong nhà và ngoài trời.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở ý tưởng và đến nay, dù được UNESCO công nhận là Thành phố sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh, nhưng TPHCM vẫn chưa sở hữu phim trường quy mô, đồng bộ. Phim trường Hòa Phú của Đài truyền hình TPHCM (HTV) từng được xem là lớn nhất với gần 50ha, đi vào hoạt động từ năm 2015 nhưng lại rơi vào tình trạng khai thác kém hiệu quả. Còn các phim trường hiện hữu khác chủ yếu là trường quay trong nhà, phù hợp với các nội cảnh.

Bên cạnh tính cần thiết, những tác động tích cực và ý nghĩa của việc xây dựng phim trường quy mô, đạt chuẩn còn vượt ra ngoài lĩnh vực điện ảnh. Đó còn là không gian trải nghiệm văn hóa, góp phần hình thành chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo. Một tổ hợp phim trường quy mô, hiện đại sẽ mở ra cánh cửa mới để ngành công nghiệp văn hóa điện ảnh bứt phá, đúng với vị thế và tiềm năng vốn có.

HẢI DUY