Lâm Đồng: Rộn ràng khai hội Katê tại tháp Pô Sah Inư

Sáng 21-10, tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn hân hoan khai mạc Lễ hội Katê năm 2025 trong không khí vui tươi, rộn ràng sắc màu văn hóa truyền thống.

Nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư

Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng với đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng tham gia Lễ hội Katê năm 2025 với các phần lễ và phần hội.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và tổ chức hàng năm, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm, trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo.

Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, chuyển biến nhanh chóng và hòa nhịp sự phát triển chung của đất nước.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc

Ngay sau phần khai mạc trang trọng, lễ hội bước vào nghi thức chính là nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của người Chăm đối với các vị thần bảo hộ.

Nghi lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni

Tiếp đó là các nghi lễ thiêng liêng, gồm: Mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng Katê – những nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.

Biểu diễn những điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm

Không khí lễ hội thêm rộn ràng ở phần hội với các trò chơi dân gian, điệu múa truyền thống, trình diễn nghề dệt thổ cẩm, gốm Chăm... thu hút đông đảo người dân và du khách.

Món bánh gừng, đặc sản truyền thống của đồng bào Chăm

Lễ hội Katê là dịp để đồng bào Chăm thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của vùng đất Lâm Đồng.

Đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội

NGUYỄN TIẾN