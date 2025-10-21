Văn hóa - Giải trí

Lâm Đồng: Rộn ràng khai hội Katê tại tháp Pô Sah Inư

SGGPO

Sáng 21-10, tại di tích tháp Pô Sah Inư (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng), đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn hân hoan khai mạc Lễ hội Katê năm 2025 trong không khí vui tươi, rộn ràng sắc màu văn hóa truyền thống. 

z7138989639872_26b4661bd3e45d259f3501384a093cf8.jpg
Nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư

Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng với đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Lâm Đồng tham gia Lễ hội Katê năm 2025 với các phần lễ và phần hội.

z7139171677113_d33cb0448ce5a003c004b305b1aa20a4.jpg
Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, Lễ hội Katê tại di tích tháp Pô Sah Inư được phục dựng từ năm 2005 và tổ chức hàng năm, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tình cảm của đồng bào Chăm, trở thành linh hồn của các hoạt động văn hóa tinh thần, chứa đựng nhiều giá trị tín ngưỡng dân gian và tôn giáo.

Cùng với đời sống tinh thần, diện mạo đời sống kinh tế của đồng bào Chăm ở Lâm Đồng ngày càng thay đổi, chuyển biến nhanh chóng và hòa nhịp sự phát triển chung của đất nước.

z7139204226857_40732a0f4940b62299a2dcd6d0948a19.jpg
Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lễ khai mạc

Ngay sau phần khai mạc trang trọng, lễ hội bước vào nghi thức chính là nghi lễ nghinh rước trang phục Nữ thần Pô Sah Inư, thể hiện lòng tôn kính và biết ơn của người Chăm đối với các vị thần bảo hộ.

z7138989639868_6a14250d37ca2697fffd0eb15ce28f62.jpg
Nghi lễ tắm bệ thờ Linga - Yoni

Tiếp đó là các nghi lễ thiêng liêng, gồm: Mở cửa tháp chính, tắm bệ thờ Linga - Yoni, mặc trang phục và cúng mừng Katê – những nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no.

z7139202392589_acfb482fba4e7691fd86bbc9a9a33643.jpg
Biểu diễn những điệu múa truyền thống của đồng bào Chăm

Không khí lễ hội thêm rộn ràng ở phần hội với các trò chơi dân gian, điệu múa truyền thống, trình diễn nghề dệt thổ cẩm, gốm Chăm... thu hút đông đảo người dân và du khách.

z7139171680026_b39c5ca31e5de020a60f6523555c9e48.jpg
Món bánh gừng, đặc sản truyền thống của đồng bào Chăm

Lễ hội Katê là dịp để đồng bào Chăm thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo, gắn kết cộng đồng và góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của vùng đất Lâm Đồng.

z7139204905487_9766aa4a1b25b3ddc1d32d6f2f61e3de.jpg
Đồng bào Chăm trong trang phục truyền thống tham gia lễ hội
Tin liên quan
NGUYỄN TIẾN

Từ khóa

Lê hội Katê Đồng bào Chăm tỉnh Lâm Đồng Khai hội Rộn ràng Pô Sah Inư bản sắc văn hóa

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn