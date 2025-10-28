Pháp luật

Khánh Hòa: Ngăn chặn 3 thiếu niên ném đá vào xe ô tô trên đường cao tốc

Ngày 28-10, Công an xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, vừa ngăn chặn ba thiếu niên có hành vi ném đá phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hình ảnh nhóm thiếu niên chạy vào đường cao tốc. Ảnh: CÔNG AN XÃ CÔNG HẢI

Trước đó, ngày 27-10, tại khu vực tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Công Hải, lực lượng công an phát hiện ba thiếu niên (từ 10 đến 15 tuổi) đi vào lòng đường, vẫy tay chặn xe và ném đá các phương tiện. Nhiều tài xế phải bấm còi, giảm tốc độ để tránh va chạm.

Qua xác minh, cả ba em đều trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải và đã nghỉ học. Làm việc với cơ quan công an, các em khai nhận vào cao tốc chặn xe, ném đá... cho vui.

Gia đình các em cảm ơn lực lượng Công an xã Công Hải đã kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm. Ảnh: CÔNG AN XÃ CÔNG HẢI

Công an xã đã mời gia đình đến làm việc, phối hợp giáo dục, quản lý các em. Lực lượng chức năng tuyên truyền, giải thích rõ hành vi vào đường cao tốc, chặn xe, ném đá là vi phạm pháp luật, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và bản thân.

Các em đã nhận thức được sai phạm, cam kết không tái phạm. Gia đình cảm ơn Công an xã Công Hải đã kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm; cam kết phối hợp quản lý, giáo dục con cái.

