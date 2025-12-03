Khánh Hòa: Xe tải lật ngang, đèo Cù Hin ùn ứ

Chiều 3-12, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, trên đèo Cù Hin (đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Cam Lâm) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một xe tải bị lật ngang.

Xe tải lật ngang trên đèo Cù Hin nối Nha Trang và sân bay Cam Ranh. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 79H-012.xx do tài xế N.X.H. (33 tuổi, trú xã Khánh Vĩnh) điều khiển, lưu thông hướng Nha Trang – sân bay Cam Ranh. Khi đến km16+700 đại lộ Nguyễn Tất Thành, xe bất ngờ mất lái, tông vào dải phân cách rồi lật ngang.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua đèo Cù Hin bị ùn ứ. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, phương tiện hư hỏng nặng; tài xế may mắn không bị thương; nhưng giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại lộ Nguyễn Tất Thành kết nối Nha Trang và sân bay Cam Ranh dài khoảng 35km, riêng đoạn qua đèo Cù Hin dài khoảng 8km. Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, trong ngày 3 và 4-12, khu vực tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa 40 – 80mm/đợt, một số nơi có thể vượt 150mm/đợt.

HIẾU GIANG