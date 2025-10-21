Khánh Hòa: Xử phạt tài xế đi ngược chiều trên Quốc lộ 1

Ngày 21-10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Trạm CSGT Ninh Hòa (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.T. (60 tuổi, trú tại xã Tân Định) về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Tài xế đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa. Video: CACC

Cụ thể, ngày 10-10, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được đoạn clip dài 20 giây ghi lại hình ảnh xe ô tô con màu trắng, biển kiểm soát 79A-346XX đi ngược chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Nam Ninh Hòa do người dân cung cấp.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời ông T. là chủ phương tiện nêu trên đến làm việc và ông T. thừa nhận hành vi vi phạm. Trạm CSGT Ninh Hòa đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông T.. Theo quy định tại Nghị định 168, ông T. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” là một trong những lỗi vi phạm nguy hiểm khi tham gia giao thông đường bộ. Hành vi này đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

HIẾU GIANG