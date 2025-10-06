Pháp luật

Taxi lao sang làn đường ngược chiều, tông chết người đi xe máy

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi, TPHCM), khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, một xe taxi công nghệ lưu thông trên đường Huỳnh Văn Lũy theo hướng vào trung tâm thành phố mới Bình Dương (trước đây), khi đến đoạn qua địa bàn phường Phú Lợi thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và tông trúng một người đàn ông đang điều khiển xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi tông người đi xe máy, chiếc taxi tiếp tục lao lên vỉa hè, đâm vào gốc cây và chỉ dừng lại khi lọt vào phần sân của một ngôi nhà dân bên đường.

TNGT NGÀY 6-10.jpg
Lực lượng chức năng phân luồng giao thông qua khu vực xảy ra tai nạn

Tại hiện trường, đầu xe taxi bị hư hỏng nặng, thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm trên vỉa hè, giao thông khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an phường Phú Lợi đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

VĂN CHÂU

