Xử phạt nữ tài xế đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, Khánh Hòa

Sáng 16-9, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ (Phòng CSGT – Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với bà T.T.V. (40 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) về hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển báo cấm.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 7-9, bà V. lái xe ô tô đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh (xã Cam Lâm), trong khi lượng phương tiện lưu thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Hành vi vi phạm của bà V. được camera hành trình của phương tiện đi đúng chiều ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Tại buổi làm việc với lực lượng chức năng, bà V. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đội CSGT đã xử phạt hành chính số tiền 19 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định mới.

Khánh Hòa: Tài xế taxi bị phạt nhờ tin báo gửi đến Cục trưởng Cục CSGT Ngày 10-9, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với anh V.T.N. (24 tuổi, trú tại phường Nam Nha Trang) với hành vi vượt xe bên phải không đúng quy định. Lực lượng CSGT xử phạt tài xế xe taxi vượt bên phải trái quy định Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện từ đoạn clip do người dân gửi trực tiếp đến số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT. Qua xác minh, vào khoảng 10 giờ 23 phút ngày 25-8, anh N. điều khiển xe taxi tại vòng xoay Hoàng Diệu (phường Nam Nha Trang) và có hành vi vượt phải không được phép – vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Với lỗi vi phạm này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định mới.

HIẾU GIANG