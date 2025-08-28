Xã hội

Xe container chạy ngược chiều trên đường nối Nha Trang và sân bay Cam Ranh

Cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa đang xác minh trường hợp một xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành (nối Nha Trang và sân bay Cam Ranh).

Chiều 28-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) thông tin, đơn vị đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật vụ xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua xã Cam Lâm).

Xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành. Video: NDCC

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe container chạy ngược chiều trên đường Nguyễn Tất Thành, chiếm gần trọn một làn đường, gây ùn ứ và cản trở các phương tiện lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ cùng ngày (28-8).

Đường Nguyễn Tất Thành có chiều dài hơn 35km, nối liền phường Nam Nha Trang với sân bay Cam Ranh.

HIẾU GIANG

