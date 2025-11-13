Khánh thành Cảng cá Thọ Quang, trung tâm nghề cá lớn nhất miền Trung

Kinh tế

Chiều 13-11, TP Đà Nẵng tổ chức khánh thành và gắn biển công trình Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2).

Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lãnh đạo TP Đà Nẵng thực hiện nghi thức gắn biển công trình. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Công trình đạt tiêu chí cảng cá loại I, là cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Đà Nẵng, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng.

z7219608053679_5f834c93222b81ef1cda1c00c5a5029c.jpg
Công trình nhìn từ trên cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Quy mô đầu tư gồm nâng cấp, cải tạo cầu tàu số 1, số 3, kết nối cầu tàu số 2, cải tạo khu mua bán thủy sản, hệ thống cấp thoát nước, xử lý chất thải, kè bờ, đường giao thông nội bộ; xây dựng trạm xử lý nước thải 300m³/ngày đêm đạt chuẩn môi trường; đồng thời hoàn thiện hạ tầng phụ trợ, cây xanh, điện chiếu sáng, PCCC và nhà vệ sinh công cộng.

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Cảng cá Thọ Quang hiện là trung tâm nghề cá lớn nhất khu vực miền Trung, là điểm tựa an toàn cho hàng trăm ngàn lượt tàu cá neo đậu, trú tránh bão mỗi năm, đồng thời là đầu mối quan trọng phục vụ truy xuất nguồn gốc thủy sản, đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU, hướng tới gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

Ông Phạm Quang Toản, Cục phó Cục Thủy sản – Kiểm ngư (Bộ NN-MT) nhấn mạnh, cảng đã hoàn thành với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu neo đậu, bốc dỡ hàng hóa và dịch vụ hậu cần nghề cá, đồng thời bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Đà Nẵng hoàn thiện hệ thống nghề cá, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, hướng tới phát triển Cảng cá Thọ Quang thành cảng kiểu mẫu, hiện đại và hội nhập quốc tế, đồng thời bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo.

13-11 cang ca 3.jpg
Khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dịp này, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thi công công trình.

XUÂN QUỲNH

