TPHCM kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

Tối 7-1, Thành đoàn TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9-1-1950 - 9-1-2026); tuyên dương các danh hiệu tiêu biểu trong học sinh, sinh viên TPHCM năm 2025.

Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM…

Cùng dự có đồng chí Lâm Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Phong, đồng chí Lâm Tùng, đồng chí Ngô Minh Hải tuyên dương các cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tại chương trình, 30 gương cán bộ Hội nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 30 gương “Học sinh 3 rèn luyện” cấp Trung ương và 89 gương “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương được tuyên dương; 22 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 22 tập thể “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố; 243 gương đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 830 gương đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố được tuyên dương.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, đồng chí Tăng Hữu Phong cùng đại biểu tuyên dương các cá nhân, tập thể. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh cùng đại biểu tuyên dương các cá nhân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chúc mừng các gương tiêu biểu được tuyên dương; mong muốn các học sinh, sinh viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện và nuôi dưỡng tâm hồn phong phú, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Bên cạnh đó, các học sinh, sinh viên cần giữ vững lòng nhiệt huyết, không ngừng học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Mỗi người trẻ cần cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực về các thế hệ học sinh, sinh viên vững vàng niềm tin, trưởng thành trong suy nghĩ, giàu có về tri thức.

Đồng chí Nguyễn Việt Long phát biểu tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các gương tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Mong các em phấn đấu từng bước, từng ngày để kết quả học tập đã tốt càng tốt hơn, kết quả nghiên cứu đã hay còn hay hơn, ứng dụng được hơn và tự tin bước vào xã hội, vừa thành công với bản thân, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng", đồng chí Nguyễn Việt Long gửi gắm.

Đồng chí đề nghị, Thành đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”… và tiếp tục tạo ra môi trường để học sinh, sinh viên thành phố được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện thực chất.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo đồng chí, mỗi gương được tuyên dương hôm nay là một câu chuyện truyền cảm hứng, đại diện tiêu biểu cho thế hệ trẻ của TPHCM - thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, mang tầm vóc quốc tế.

Các gương tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dịp này, Thành đoàn TPHCM phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2026). Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 7-1 đến ngày 26-3 với hệ thống 13 chỉ tiêu, thực hiện 7 công trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

7 công trình thi đua: (1). Thư viện container, xây dựng không gian đọc sách và sinh hoạt Đội cho thiếu nhi Thành phố. (2). Sửa chữa, tôn tạo khu vực Bia Bưng Lùng thuộc Khu di tích lịch sử căn cứ núi Dinh. (3). Xây dựng bảng thông tin số hóa, bản đồ số tại địa chỉ đỏ trên địa bàn TPHCM. (4). Công trình “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” giai đoạn 4. (5). Công trình tượng đài Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Liệt sĩ Nguyễn Thái Bình. (6). Công trình “Phục hồi di ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng và Liệt sĩ tại TPHCM” giai đoạn 2025 - 2026. (7). Công trình “Bản đồ số cộng đồng phục vụ cảnh báo và ứng phó triều cường”.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI