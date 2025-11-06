Khánh thành Khu thương mại Bcons City: Bừng sáng khu đô thị phía Đông TPHCM

Từ ngày 4-11 đến 9-11-2025, tại phường Đông Hòa, TPHCM, Tập đoàn Bcons tổ chức chuỗi sự kiện “Bcons Bestival 2025 – Phiêu trọn beat, sống trọn best”, chào mừng khánh thành Khu thương mại Bcons City.

Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng khu thương mại Bcons City góp phần làm bừng sáng khu đô thị phía Đông TPHCM.

Trong tối khai mạc (4-11) có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đối tác, khách hàng và đông đảo cư dân khu đô thị Bcons City.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (áo dài xanh) cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM và các sở ngành chúc mừng Tập đoàn Bcons

Theo ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, sau 12 năm thành lập và phát triển, đến nay doanh nghiệp có 2.000 cán bộ nhân viên và hơn 4.000 công nhân trên đang miệt mài làm việc tại các công trường dự án, tập đoàn đã trở thành thương hiệu uy tín trong lĩnh vực xây dựng căn hộ vừa túi tiền với hơn 10.000 sản phẩm bàn giao đến tận tay người dân. Từ những dự án như Bcons Garden, Bcons Green View, Bcons Avenue, Bcons Polaris, Bcons Eden Park đến Bcons City, mỗi công trình đều thể hiện triết lý “Kiến tạo giá trị thật”, hướng đến những không gian sống bền vững, nhân văn và giàu cảm xúc.

Ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons, ủng hộ 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm chung tay cùng đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại bão lũ

Dịp này, chung cư thương mại Bcons City chính thức hoàn thành với hơn 5.000 căn hộ, gần 200 căn nhà phố, 1 trường học liên cấp 1,2,3 và trung tâm thương mại cùng với khách sạn 4 sao, khu thương mại Bcons được đưa vào sử dụng thể hiện quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ lãnh đạo và nhân viên tập đoàn Bcons.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, nhận biểu trưng 200 triệu đồng do Tập đoàn Bcons trao tặng

Đáng chú ý, Bcons City Mall được thiết kế hiện đại, đa chức năng, tích hợp các khu vực mua sắm, ẩm thực, giải trí và tiện ích cộng đồng. Công trình được xem là “trái tim thương mại và giải trí” của khu đô thị Bcons City, không chỉ đáp ứng nhu cầu của cư dân nội khu mà còn tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân khu Đông TPHCM.

Chủ tịch UBND phường Đông Hòa Võ Trọng Tài ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư, tạo điểm nhấn mới cho diện mạo đô thị khu Đông TPHCM

Việc vận hành trung tâm thương mại này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế – dịch vụ tại khu vực, tạo thêm việc làm, đồng thời hoàn thiện chuỗi tiện ích khép kín trong hệ sinh thái Bcons City, khu đô thị được quy hoạch hướng đến phong cách sống năng động và tiện nghi.

Tại lễ khai trương, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa, TPHCM gửi lời cảm ơn đến Tập đoàn Bcons vì những đóng góp tích cực cho địa phương, đồng thời ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo điểm nhấn mới cho diện mạo đô thị và nâng cao đời sống nhân dân khu vực.

Cùng với dịp khai trương, Tập đoàn Bcons đã trao tặng 200 triệu đồng cho Quỹ học bổng Vừ A Dính, góp phần hỗ trợ học sinh – sinh viên vượt khó học giỏi, và ủng hộ 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban MTTQ VN nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu thiệt hại do bão lũ.

XUÂN TRUNG