Khánh thành Tòa nhà Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy cùng các đại biểu tham quan khu làm việc của các doanh nghiệp khởi nghiệp bên trong tòa nhà

Đến dự có Phó Chủ UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, cùng đông đảo các quỹ đầu tư quốc tế, các doanh nghiệp khởi nghiệp…

Tòa nhà SIHUB trong ngày khánh thành

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Một góc không gian của tòa nhà SIHUB

Tòa nhà SIHUB có diện tích gần 17.000 m², được vận hành theo mô hình hợp tác công – tư. Mô hình hoạt động của Trung tâm gồm hai không gian: Từ tầng 1 đến tầng 3 là không gian dành cho các chương trình do Nhà nước quản lý, là nơi thực thi chính sách, ươm mầm tài năng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp sáng tạo. Từ tầng 4 đến tầng 7, khu vực thu hút các nguồn lực tư nhân, tập trung các tổ chức ươm tạo, tăng tốc, quỹ đầu tư mạo hiểm…

Một không gian làm việc của doanh nghiệp khởi nghiệp bên trong tòa nhà

Trung tâm hướng đến việc cung cấp dịch vụ “một cửa” cho cộng đồng khởi nghiệp: từ tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, tài chính, gọi vốn, đến nghiên cứu và phát triển công nghệ, kết nối thị trường trong nước và quốc tế. Riêng tầng 6 của tòa nhà sẽ được dành cho không gian của Trung tâm tài chính quốc tế thành phố trong thời gian công trình chính thức xây dựng.

Các đại biểu tham quan quan không gian triển lãm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát biểu tại lễ khánh thành thành, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM Lâm Đình Thắng nhấn mạnh: “TPHCM được mệnh danh là “mảnh đất khởi nghiệp”, nơi đây chiếm gần 50% số lượng startup cả nước, là cái nôi của 3 kỳ lân công nghệ: VNG, MoMo và Sky Mavis. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Thành phố hiện được định giá khoảng 7,4 tỷ USD, thu hút hơn 260 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm và đang vươn lên mạnh mẽ trên bản đồ khởi nghiệp toàn cầu. Việc đưa tòa nhà SIHUB vào hoạt động hôm nay chính là bệ phóng mới tiếp tục khơi dậy tinh thần “dám nghĩ – dám làm” của thế hệ trẻ, thúc đẩy khát vọng vươn ra thế giới”.

Một doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm tại sự kiện.

Các đơn vị tham gia ký kết tại chương trình Tại chương trình, Sở KH-CN TPHCM, SIHUB và các tập đoàn, tổ chức lớn trong và ngoài nước như Qualcomm (Mỹ), Infineon (Đức), Mitsubishi (Nhật), Sunwah (Hồng Kông - Trung Quốc), Lotte Ventures, Viettel, Vietjet, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia… đã ký kết các hợp tác nhằm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TPHCM. Song song đó còn có các hoạt động triển lãm của hơn 120 doanh nghiệp khởi nghiệp… Một gian hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia triển lãm

Chúc mừng sự kiện khánh thành tòa nhà SIHUB, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy khẳng định: “Trong nhiều năm qua, hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố thu hút hơn 2.000 doanh nghiệp khởi nghiệp (chiếm khoảng 50% tổng số startup của cả nước), sự tham gia của hơn 100 quỹ đầu tư mạo hiểm và hơn 20.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. TPHCM cũng hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như AMD, NVIDIA, Qualcomm, Mitsubishi…; các đối tác quốc tế Phần Lan, Cộng hòa Áo, Vương quốc Anh, Australia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore… để cùng thành phố phát triển công nghệ, xây dựng hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành phố luôn chào đón và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để quý vị đầu tư, hợp tác, chuyển giao công nghệ và cùng chúng tôi phát triển”.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy kêu gọi toàn thể cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo TPHCM hãy tận dụng tối đa những cơ hội, những chính sách ưu đãi, những không gian làm việc và kết nối mà thành phố đang nỗ lực kiến tạo. Các viện nghiên cứu, trường đại học trên địa bàn thành phố hãy phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ. Các doanh nghiệp hãy mạnh dạn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, áp dụng công nghệ mới, đổi mới mô hình kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu

BÁ TÂN