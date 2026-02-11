Khánh thành tuyến đường vào Di tích lịch sử Nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Ngày 11-2, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Hòa phối hợp đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành tuyến đường vào Di tích lịch sử cấp tỉnh Nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. Ảnh: HT

Công trình có chiều dài 180m, mặt đường rộng 3,5m, được bê tông hóa kiên cố.

Tổng kinh phí thực hiện 680 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long, Hội Tương tế Bến Tre tại TPHCM, BIDV chi nhánh Bến Tre, mạnh thường quân và đóng góp của nhân dân địa phương.

Được khởi công từ ngày 8-1, đến nay công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Theo ông Phạm Thanh Nam, Chủ tịch UBND xã Lương Hòa, tuyến đường cũ xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh và hoạt động vận chuyển hàng hóa. Việc đầu tư xây dựng tuyến đường mới đáp ứng nhu cầu cấp thiết về hạ tầng giao thông nông thôn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách đến tham quan Di tích Nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định – địa chỉ đỏ gắn với truyền thống cách mạng của quê hương Đồng Khởi.

Các đại biểu cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HT

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, công trình hoàn thành đúng dịp đầu năm mới mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với Nữ tướng Nguyễn Thị Định – người con ưu tú của quê hương. Tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo diện mạo khang trang cho khu di tích mà còn xây dựng không gian sáng – xanh – sạch – đẹp, phục vụ cộng đồng.

Dịp này, Hội Tương tế Bến Tre tại TPHCM trao tặng 20 triệu đồng cho xã Lương Hòa nhằm tiếp tục cải tạo khuôn viên sân Di tích Nhà Nữ tướng Nguyễn Thị Định.

TÍN HUY