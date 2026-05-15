Triển khai "ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ hành khách khó khăn đi metro số 1

Chiều 15-5, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TPHCM thống nhất chủ trương triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM (HTV) và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1).

“ATM vé nghĩa tình” hỗ trợ hành khách khó khăn đi metro số 1. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo chỉ đạo, HURC1 có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của Sở Xây dựng TPHCM để hoàn thiện nội dung chương trình; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đúng quy định pháp luật hiện hành.

UBND TPHCM cũng yêu cầu HURC1 phối hợp HTV hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết trước khi đưa chương trình vào hoạt động.

Trước đó, liên quan đề xuất triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” bằng nguồn xã hội hóa, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xem xét, tham mưu và trình UBND TPHCM xem xét quyết định.

Theo đề xuất, chương trình hướng đến hỗ trợ người lao động, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận thuận lợi hơn với phương tiện giao thông công cộng hiện đại. Đây được xem là sáng kiến mang ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh metro số 1 đã vận hành thương mại từ cuối năm 2024 và ngày càng thu hút đông đảo người dân sử dụng.

Dự kiến, chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng kể từ tháng 5-2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên, trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến. Theo đó, các kiosk tự động mang tên “ATM vé nghĩa tình” sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cấp phát vé miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng.

Người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký và nhận vé theo nhu cầu di chuyển. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến mỗi ngày chương trình sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1.000 vé miễn phí.

Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa thông qua sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Hiện tuyến metro số 1 đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ hành khách như miễn phí cho người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi và giảm 50% giá vé tháng cho học sinh, sinh viên.

Việc triển khai thêm “ATM vé nghĩa tình” được kỳ vọng góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng và khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, nâng cao hiệu quả khai thác tuyến metro số 1.

QUỐC HÙNG