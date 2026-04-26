Phường Bình Thới: Dâng lễ vật, dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng

Ngày 26-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thới (TPHCM) phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM...

Nguyên lãnh đạo TPHCM, nguyên lãnh đạo quận 11 (trước đây) và đông đảo người dân tham dự buổi lễ. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Chương trình khai mạc với phần sân khấu hóa “Nhớ về cội nguồn Tiên Rồng”, tái hiện truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, nguồn gốc con Rồng cháu Tiên và công lao dựng nước của các Vua Hùng, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống hướng về cội nguồn.

Phần sân khấu hóa “Nhớ về cội nguồn Tiên Rồng”

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức dâng lễ vật với 18 đội đại diện các đơn vị tham gia hội thi trang trí mâm bánh, lần lượt dâng bánh chưng cùng nhiều lễ phẩm truyền thống lên bàn thờ Quốc Tổ, thể hiện lòng thành kính tri ân tổ tiên.

Toàn thể đại biểu trang nghiêm tham dự phần tuyên đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng, bày tỏ khát vọng quốc thái dân an, đất nước phát triển hưng thịnh, bền vững.

Nghi thức dâng lễ vật với 18 đội đại diện các đơn vị tham gia hội thi trang trí mâm bánh

Với nghi thức dâng hương khai lễ, các đồng chí nguyên lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo địa phương và người dân lần lượt tiến hành dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ, thành kính tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Trong khuôn khổ lễ giỗ, phường còn tổ chức các hoạt động như ẩm thực bánh, chè dân gian; gian hàng trò chơi dân gian; hội thi duyên dáng áo dài…

Đại biểu tham dự dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ, thành kính tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng
Tin liên quan
CẨM NƯƠNG

