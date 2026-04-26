Phường Tân Phước đưa công nghệ đến từng khu phố

Ngày 26-4, UBND phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức chương trình “Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên - một tài khoản số”, thu hút hơn 100 cán bộ, hội viên, đoàn viên từ các khu phố Hải Sơn, Lam Sơn, Phước Sơn tham gia.

Đoàn viên thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số trên điện thoại

Tại chương trình, các lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn người tham gia cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân như: giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế...; đồng thời làm quen với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Chương trình còn tập trung giải đáp các khó khăn của người dân thường gặp khi sử dụng nền tảng số, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân và định hướng tiếp cận các kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng.

Lực lượng công an phường hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID

Thông qua hoạt động này, mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên sẽ trở thành “cầu nối” hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Chương trình nằm trong nỗ lực đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng đến xây dựng chính quyền số, xã hội số. Dự kiến, mô hình sẽ được duy trì và nhân rộng tại các khu phố trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn

TRÚC GIANG