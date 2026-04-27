Số điện thoại cũng biết… giả danh!

Ở quán cà phê đầu hẻm, chuyện bà Bảy suýt mất tiền vẫn rôm rả. Bà Bảy đã nghỉ hưu, có chút tiền dành dụm phòng thân, may mà kịp “phanh”, chứ không thì chỉ còn biết… khóc.

Ban đầu, ai nghe chuyện cũng chép miệng: công an, địa phương, báo đài tuyên truyền miết, sao vẫn xém mắc lừa? Nhưng lần này, cái bẫy lạ thiệt. Cuộc gọi đến, màn hình hiện đúng tên người thân, đúng số đã lưu. Giọng nói bên kia cũng na ná, lại thêm tình huống tai nạn, cấp cứu gấp. Nhiều người chưa kịp nghĩ, tay đã run, sẵn sàng chuyển tiền.

Sự thật nghe mà giật mình, số điện thoại giờ cũng biết… giả danh! Chỉ cần một ứng dụng, kẻ xấu có thể khiến màn hình người nhận hiện ra những số quen thuộc trong danh bạ. Giọng nói thì công nghệ lo luôn, vài đoạn ghi âm là “nhái” được giọng nam, nữ, thậm chí giọng người lớn tuổi, dư sức dựng kịch bản đi lừa. Mắt thấy quen, tai nghe quen, thế là tin.

Nghe chuyện, mấy thanh niên trong xóm “nhảy số”: Giờ phải học thêm kỹ năng mềm là nghi ngờ đúng lúc. Hễ dính tiền bạc, thông tin cá nhân, cứ gác máy và gọi lại số đã lưu. Kẻ giả mạo chỉ “diễn” được chiều gọi đến, gọi ngược lại là hạ màn ngay.

TƯ MÓM