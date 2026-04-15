Khi bác sĩ gắn bó với địa bàn dân cư

“Cô nhớ giảm ăn mặn lại nhé, không tốt cho tim và thận đâu. Mình đi bộ nhiều hơn, nhà gần sông nên đi bộ ngắm cảnh cũng tốt đó”, BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm căn dặn bà Đoàn Thị Luận (62 tuổi, xã Hiệp Phước) rồi lại tất tả đến những địa chỉ xa xôi khác.

Bác sĩ đi tìm người bệnh

“Bác sĩ tới rồi bà Luận ơi!”, vừa nghe tiếng xôn xao, bà Đoàn Thị Luận liền dừng việc nhà, tìm căn cước công dân rồi bước vội sang nhà hàng xóm. Sáng nay, bác sĩ Trạm Y tế (TYT) xã Hiệp Phước sẽ đến khám bệnh cho bà con ấp 34. Bình thường, bà Luận phải thuê xe ôm hoặc bắt xe buýt lên phòng khám tư nhân cách nhà khoảng 7km. Lần này, bác sĩ đến tận nhà dân, mang theo nhiều thiết bị để kiểm tra đường huyết, mỡ máu, xét nghiệm acid uric để chẩn đoán bệnh gout. Ở điểm hẹn, vài người hàng xóm khác cũng đang chờ sẵn.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục ở xã Hiệp Phước thăm khám cho người dân tại nhà

BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm là Giám đốc TYT xã Hiệp Phước, cũng là Đội trưởng Đội 1 chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư. Mỗi sáng, anh và đồng nghiệp đến nhà những người cao tuổi hoặc nhà những người thuộc hộ cận nghèo, có bệnh nền để kiểm tra sức khỏe. Sau khi tìm hiểu thói quen ăn uống của bà Luận và thực hiện nhiều xét nghiệm nhanh, BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm thông báo các chỉ số đều trong ngưỡng bình thường. “Lần đầu tiên tôi thấy bác sĩ tự đến nhà dân khám bệnh. Khám miễn phí nhưng rất kỹ, dặn dò cách ăn uống để phòng bệnh tim mạch, bệnh thận. Nếu mà vài tháng bác sĩ lại xuống một lần thì tốt quá”, bà Luận vui vẻ nói.

Trong khi đó, bà Trần Thị Ngọc Xoàn (69 tuổi, xã Hiệp Phước) tâm sự, bà từng rất lười đi khám bệnh vì ngại đợi chờ ở bệnh viện. Hơn nữa, bà tin rằng cơ thể không có dấu hiệu bất ổn nghĩa là khỏe mạnh. Cho đến khi tham gia làm cộng tác viên sức khỏe cộng đồng, bà mới thay đổi suy nghĩ này. “Tôi tranh thủ kiểm tra mỡ máu và tiểu đường, huyết áp xem sức khỏe có ổn không, có gì thì điều chỉnh sớm để đỡ biến chứng. Đợt này, nhiều người mừng vì bác sĩ đến nhà lắm. Họ cũng muốn khám bệnh nhưng tiền bạc eo hẹp, hoàn cảnh khó khăn, đâu dám đi bệnh viện”, bà Xoàn chia sẻ.

Chuyển đổi vì lợi ích của người bệnh

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư là mô hình mới tại TPHCM, được thí điểm đầu tiên tại phường Xuân Hòa vào tháng 2-2026. Hiện nay, mô hình nhân rộng sang các xã Hiệp Phước, Bắc Tân Uyên, Đất Đỏ.

Do địa bàn xã Hiệp Phước rộng và nhiều kênh rạch, người dân ở một vài khu vực vẫn khó tiếp cận hệ thống y tế chuyên nghiệp. Với người già neo đơn, đau bệnh, việc đi lại càng trắc trở hơn. Vì vậy, 43 y, bác sĩ và 148 cộng tác viên sức khỏe cộng đồng của xã Hiệp Phước đã lập thành 7 đội chăm sóc sức khỏe. Trên chiếc xe gắn máy cơ động, các y, bác sĩ vượt chặng đường dài, đến khu vực xa xôi hẻo lánh để khám bệnh cho người dân. Trong đợt này, các đội sẽ thăm khám cho 4.600 người cao tuổi, người thuộc hộ cận nghèo và có yếu tố nguy cơ. Túi y tế thông minh là “trợ thủ” đắc lực, với đầy đủ thiết bị y tế cơ bản, giúp tầm soát một số loại bệnh phổ biến như huyết áp, tim mạch, tiểu đường, gout…

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, mô hình đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư sẽ sớm nhân rộng ra các phường, xã trên địa bàn thành phố. Ông kỳ vọng, một hình ảnh mới của TYT đang hình thành: vừa là nơi khám bệnh, vừa là nơi chăm sóc sức khỏe mỗi ngày; vừa là tuyến đầu, vừa là nền tảng của hệ thống y tế thành phố. Những thay đổi căn bản này hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống y tế gần dân, chủ động và nhân văn hơn.

Không dùng giấy bút, sổ sách, các chỉ số xét nghiệm tự động cập nhật vào ứng dụng trên điện thoại thông minh của BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm. Sau đó, dữ liệu “đổ” về phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại TYT xã Hiệp Phước. Hoạt động này góp phần xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân thành phố. Các bác sĩ đặt mục tiêu quan trọng nhất là hướng dẫn người dân cách phòng ngừa bệnh tật, dành thời gian tìm hiểu thói quen ăn uống, sinh hoạt, công việc của mỗi người để tư vấn điều chỉnh phù hợp. Lâu dài, sự thay đổi này sẽ giúp cộng đồng có ý thức quản lý sức khỏe từ sớm, từ xa, thay vì chờ đến khi có bệnh mới điều trị. Chỉ sau một tuần triển khai, mô hình này đã nhận được sự tin tưởng của người dân địa phương.

“Mỗi lần chúng tôi đến nhà này khám bệnh, bà con lại dặn nhớ sang nhà kia để khám giúp nhé! Trong quá trình thăm khám, chúng tôi cũng ghi nhận một số người già mắc bệnh mạn tính nhưng hết thuốc cả năm trời. Những trường hợp này, chúng tôi sẽ mời đến TYT nhận thuốc, không để gián đoạn điều trị”, BS-CK2 Nguyễn Văn Gấm chia sẻ.

GIAO LINH