Xã Long Điền xây dựng mùa hè an toàn cho trẻ em

Ngày 31-5, Ban Chỉ đạo hè xã Long Điền tổ chức Lễ khai mạc hè, phát động Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2026 với sự tham gia của hơn 300 thiếu nhi trên địa bàn.

Chương trình khai mạc hè ở xã Long Điền

Năm nay, các hoạt động hè được triển khai từ ngày 30-5 đến 30-8 với chủ đề “Vui hè trên Thành phố mang tên Bác”. Tháng hành động vì trẻ em diễn ra trong tháng 6 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số”.

Theo kế hoạch, xã Long Điền sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi như: giáo dục truyền thống, kỹ năng sống, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, tuyên truyền an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và sử dụng mạng xã hội an toàn.

Các chương trình trải nghiệm khoa học công nghệ, chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh nhằm trang bị kỹ năng số cho thanh thiếu nhi.

Ban Chỉ đạo hè của xã đặt mục tiêu chăm lo, hỗ trợ ít nhất 2.000 lượt thiếu nhi; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ngày hội gia đình, cải tạo điểm vui chơi cho trẻ em và tăng cường các hoạt động lắng nghe, đối thoại với trẻ em trên địa bàn.

Tại diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói”, các em thiếu nhi được cán bộ Công an TPHCM tuyên truyền kiến thức về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Dịp này, Ban Chỉ đạo hè xã Long Điền cũng trao nhiều phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tặng quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

*Cùng ngày, xã Long Điền tổ chức Giải bóng đá học sinh mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 – Cúp Nam Sơn năm 2026, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè. Giải đấu quy tụ 16 đội bóng ở các lứa tuổi U9, U11, U13 và U15 đến từ các trường học trên địa bàn xã và Học viện Bóng đá Nam Sơn tham gia tranh tài.

Giải bóng đá học sinh mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Dịp này, Ban Tổ chức trao tặng 50 phần quà gồm balo và tập học sinh cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

TRÚC GIANG