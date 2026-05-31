Vũng Tàu điều chỉnh phương án giao thông lên núi Nhỏ, núi Lớn

Ngày 31-5, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) cho biết vừa ban hành thông báo điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên các tuyến đường Vi Ba và Hải Đăng, dẫn lên núi Lớn (Tương Kỳ) và núi Nhỏ (Tao Phùng).

Tuyến đường Vi Ba dẫn lên núi Lớn (Tương Kỳ)

Theo đó, ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên hai tuyến đường này trong các khung giờ từ 5 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ hàng ngày; đồng thời cấm lưu thông đối với ô tô từ 29 chỗ trở lên.

Trước đây, địa phương áp dụng phương án cấm hoàn toàn ô tô lưu thông trên các tuyến đường này, ngoại trừ một số phương tiện của các đơn vị và hộ dân sinh sống dọc tuyến. Du khách được vận chuyển bằng xe điện để tham quan, trải nghiệm dọc tuyến đường lên đỉnh núi.

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai, UBND phường Vũng Tàu đánh giá phương án trên còn phát sinh một số bất cập, chưa phù hợp với nhu cầu đi lại thực tế của người dân và du khách nên điều chỉnh.

Tuyến đường Hải Đăng, dẫn lên núi Nhỏ (Tao Phùng)

Cùng với đó, tuyến đường Lê Quý Đôn, đoạn từ đường Lê Lợi đến Quang Trung, cũng được điều chỉnh phương án đậu xe. Cụ thể, địa phương sẽ gỡ bỏ biển cấm đậu xe hiện hữu và thay bằng biển cấm đậu xe theo ngày chẵn - lẻ.

Theo UBND phường Vũng Tàu, việc tổ chức lại giao thông nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

UBND phường giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương lắp đặt, điều chỉnh hệ thống biển báo theo phương án mới; giao Công an phường tăng cường tuần tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện.

THÀNH HUY