Khi “cánh cửa” Đông Nam bộ mới được mở!

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và Tỉnh ủy Đồng Nai vừa có buổi làm việc về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương.

Động thái này nhằm cụ thể hóa mục tiêu chiến lược, có tính đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 2 địa phương vốn đều xác định là phát triển hạ tầng, kết nối giao thông nội vùng và liên vùng - cụ thể là Đông Nam bộ mới.

Từ một cực tăng trưởng, tạo trọng lực lớn cho các chuyển dịch của cả quốc gia, sau ngày 1-7-2025, vùng Đông Nam bộ còn lại 3 tỉnh thành là TPHCM, Đồng Nai và Tây Ninh, tiếp tục trở thành tam giác phát triển với những tiềm năng, thế mạnh được khuếch tán.

Nhưng, có 3 bất cập lớn tồn đọng của vùng sau sắp xếp, còn hiện hữu rõ hơn trong mối quan hệ hợp tác giữa TPHCM và Đồng Nai. Đó là tiềm năng lớn nhưng cơ chế, chính sách còn hạn hẹp; hạ tầng chiến lược chưa tương ứng để phát huy tiềm năng, cơ hội, lợi thế; không gian phát triển chưa được phối hợp, điều phối nên còn giẫm đạp, tự cạnh tranh lẫn nhau.

Vì vậy, các cơ quan chức năng nên nhanh chóng bắt tay tháo gỡ bằng cách dồn sức, tập trung nhiều nguồn lực để thực hiện, chọn cách làm đúng và trúng (hiệu quả, rút ngắn thời gian), hình thành được sản phẩm cụ thể trong 5 năm tới.

Vấn đề cốt lõi và mang tính tác động - phát triển lẫn nhau chính là thông qua việc đẩy mạnh phát triển hạ tầng - giao thông để hoàn thiện dần công cuộc cải cách thể chế; hay qua những thí điểm, những cuộc sàng lọc để đạt được “tiến bộ thể chế”.

Từ đó, có thể mở rộng không gian phát triển cả về hạ tầng lẫn nhân lực, tạo thế và lực mới cho tăng trưởng bền vững. Đơn cử, trong mạng lưới hạ tầng giao thông đường bộ kết nối TPHCM với Đồng Nai, hai địa phương đã thống nhất thay phà bằng cầu Cát Lái để kết nối đường Nguyễn Thị Định (TPHCM) với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành hay cầu Đồng Nai 2 kết nối đường Vành đai 3 TPHCM tại vị trí nút giao Gò Công - Đồng Nai.

Để triển khai những dự án trên, phương thức đầu tư BT đang được lựa chọn, tức huy động nguồn lực tư nhân tham gia vào các dự án hạ tầng trọng điểm của địa phương, vùng - phù hợp với định hướng chiến lược quốc gia hiện nay.

Trong khi ở các dự án, công trình có tính dân sinh (quy mô nhỏ, thời gian cấp bách hơn) lại sử dụng phương thức bố trí vốn đầu tư công. Để phát triển mạng lưới đường sắt, trong đó TPHCM có hẳn một nghị quyết phát triển đường sắt đô thị thì các phương thức đầu tư cũng linh hoạt hơn.

Cụ thể là sẽ ưu tiên hình thức đối tác công - tư (PPP) đối với dự án kéo dài tuyến Metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) qua tỉnh Đồng Nai hay tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành hiện được các nhà đầu tư đề xuất đầu tư theo hình thức PPP. Phương thức đầu tư, hình thức khai thác cần dựa trên điều kiện thực tế, năng lực và hiệu quả bền vững nhằm phục vụ lâu dài, thiết thực.

Việc này cần được theo dõi, kiến nghị thường xuyên và điều chỉnh quy định kịp thời, hoàn thiện thể chế để có thể nhân rộng hoặc luật hóa trên phạm vi cả nước. Đây là giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ 3 bất cập đã nêu, nhất là tình trạng chồng chéo, dẫm chân, làm suy giảm sức mạnh tổng thể và năng lực cạnh tranh.

Xét rộng hơn, đây không chỉ là mối quan hệ giữa thể chế với lĩnh vực hạ tầng, giao thông mà còn đóng vai trò định hướng cho sự hình thành, phát triển các trung tâm quốc gia về tài chính, logistics, cảng biển, cũng như mô hình Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, Long Thành mà hai địa phương đang có nhiều lợi thế.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số được thực hiện dựa trên các trụ cột hành động này, cùng với năng lực huy động nguồn lực, phương thức đầu tư công và tư hiệu quả, đặc biệt phát huy vai trò của nguồn vốn đầu tư tư nhân để bảo đảm tính tự lực, tự cường trong phát triển thành phố và đất nước.

NGUYỄN QUÂN CÁT