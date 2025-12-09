Quốc lộ 51 kẹt cứng sau tai nạn giữa 2 xe đầu kéo container

Sáng 9-12, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe đầu kéo container xảy ra trên quốc lộ 51 đoạn địa bàn xã Phước Thái (tỉnh Đồng Nai) đã khiến tuyến đường hướng về phía Vũng Tàu bị ùn ứ nghiêm trọng.

Hiện trường vụ TNGT khiến quốc lộ 51 ùn ứ nghiêm trọng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng, xe container biển số TPHCM chạy hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu, khi đến đoạn trước Công ty Vedan (xã Phước Thái) thì va chạm với xe container đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến 1 xe container lật ngang chắn toàn bộ mặt đường, xe còn lại văng vào vỉa hè. Hai tài xế bị thương nhẹ nhưng 2 chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ TNGT khiến quốc lộ 51 ùn ứ nghiêm trọng trong sáng 9-12

Vụ việc khiến dòng xe từ hướng Đồng Nai đi Vũng Tàu bị ùn ứ nặng. Một số tài xế cho biết đã chờ hơn 3 giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa thể di chuyển.

Lực lượng công an, CSGT tỉnh Đồng Nai đang phối hợp phân luồng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

PHÚ NGÂN