Khi nghệ thuật không có biên giới

Sáng 17-3, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành, TPHCM), triển lãm mỹ thuật “Gặp gỡ Việt – Pháp 2026” chính thức khai mạc, quy tụ 51 nghệ sĩ đến từ Pháp và Việt Nam.

Các họa sĩ Việt- Pháp chụp hình lưu niệm tại triển lãm

Sự kiện do Hiệp hội Dự án và Giao lưu Văn hóa Nghệ thuật PAEC tổ chức, hướng đến tăng cường kết nối và tôn vinh sự đa dạng sáng tạo giữa hai nền nghệ thuật.

Triển lãm giới thiệu nhiều loại hình như hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc – sắp đặt, tạo nên một không gian giao thoa đa sắc.

Nếu các nghệ sĩ Việt Nam mang đến những tác phẩm đậm chất truyền thống qua chất liệu sơn mài, lụa với cảm hứng từ con người và đời sống, thì các nghệ sĩ Pháp và quốc tế lại thể hiện tinh thần tự do, phóng khoáng qua ngôn ngữ trừu tượng và đương đại. Sự đan xen này tạo nên một “cuộc đối thoại không lời” giữa Đông và Tây, truyền thống và hiện đại.

Khách tham quan triển lãm

Điểm nhấn của triển lãm là sự phong phú về chất liệu, từ sơn dầu, acrylic đến sơn mài, lụa; cùng cách sắp đặt tác phẩm giàu tính kết nối, dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, PAEC còn tổ chức các chương trình giao lưu như trình diễn kỹ thuật sơn mài truyền thống, workshop thực hành trên lụa giữa nghệ sĩ hai nước, góp phần tăng cường trao đổi nghề nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở một cuộc trưng bày, “Gặp gỡ Việt – Pháp 2026” còn thể hiện nỗ lực xây dựng một cộng đồng nghệ thuật kết nối và bền vững, mở ra cơ hội cho nghệ sĩ trẻ tiếp cận môi trường quốc tế, đồng thời đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

THIÊN BÌNH