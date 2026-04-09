Khoảng 62% người lao động ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ sắp tới

Trong số hơn 70.000 đoàn viên, người lao động tham gia khảo sát, có khoảng 62% ủng hộ hoán đổi ngày nghỉ bù dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 sắp tới, nhằm kéo dài thời gian nghỉ.

Chiều tối 9-4, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin về kết quả lấy ý kiến đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động liên quan phương án hoán đổi ngày nghỉ bù dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 năm 2026.

Theo đó, đến ngày 9-4, hơn 70.000 ý kiến tham gia khảo sát. Kết quả khoảng 62% ý kiến ủng hộ phương án hoán đổi ngày nghỉ bù. Trong đó, 47,04% bày tỏ “rất mong muốn” và 14,82% “mong muốn”. Có 21,68% không mong muốn và 16,46% giữ thái độ trung lập.

Về phương án cụ thể, lựa chọn hoán đổi ngày nghỉ 27-4 sang 29-4 có tỷ lệ cao nhất, với 34,83%. Hai phương án còn lại có tỷ lệ gần tương đương, gồm nghỉ bù theo quy định (không hoán đổi) chiếm 28,02% và hoán đổi ngày 27-4 sang 2-5 chiếm 28%. Có 9,16% ý kiến lựa chọn phương án khác.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kết quả khảo sát phản ánh nhu cầu kéo dài kỳ nghỉ để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Tổ chức công đoàn dẫn quy định tại khoản 3, Điều 111 của Bộ luật Lao động 2019: nếu ngày nghỉ hàng tuần trùng ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Tuy nhiên, năm 2026, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, tức ngày 26-4) nằm gần kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, chỉ cách nhau 2 ngày làm việc. Nếu không hoán đổi, kỳ nghỉ có thể bị chia thành nhiều đợt ngắn.

Từ thực tiễn này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nghiên cứu cơ chế linh hoạt trong bố trí ngày nghỉ bù khi các kỳ nghỉ gần nhau. Theo đó, có thể xem xét giao thẩm quyền quyết định hoán đổi ngày nghỉ cho Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến của tổ chức đại diện người lao động.

PHÚC HẬU