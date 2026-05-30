32 khẩu đội tranh tài pháo binh toàn năng dân quân tự vệ

Trong hai ngày 29 và 30-5, tại Trường bắn, thao trường huấn luyện An Nhơn Tây, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội thao “Khẩu đội Pháo binh toàn năng Dân quân tự vệ” năm 2026.

Hội thao năm nay quy tụ 32 khẩu đội tham gia tranh tài, gồm 16 khẩu đội cối 82mm và 16 khẩu đội ĐKZ 82mm. Các khẩu đội thi đấu ở các nội dung tổng hợp, liên hoàn, đòi hỏi tính chính xác, kỹ thuật chuyên môn cao và khả năng hiệp đồng chặt chẽ.

Các khẩu đội tham gia tranh tài tại hội thao

Đối với khẩu đội trưởng, ban giám khảo kiểm tra toàn diện năng lực kỹ thuật chuyên ngành trinh sát pháo binh thông qua việc thực hiện các tiêu chuẩn chuyên ngành; đồng thời thực hành bài 4 súng tiểu liên AK vận động bắn mục tiêu kim loại ban ngày.

Ở nội dung tập thể, các khẩu đội cối 82mm và ĐKZ 82mm thực hành các tiêu chuẩn chiếm lĩnh trận địa, làm công tác chuẩn bị bắn, rời khỏi trận địa; cơ động vượt qua các dạng vật cản, chướng ngại vật trên thao trường. Riêng các khẩu đội ĐKZ 82mm thực hành bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng phương pháp bắn kẹp nòng, sử dụng đạn thật.

Các pháo thủ thực hành nội dung thi

Quá trình diễn ra hội thao, các cụm thi đua đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết thắng và tư duy chiến thuật linh hoạt. Từng pháo thủ trong biên chế khẩu đội nắm chắc chức trách, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện chuẩn xác các thao tác kỹ thuật.

>> Một số hình ảnh tại hội thao. Ảnh: NGUYÊN PHÚ

THU HOÀI