Khoanh vùng các vị trí nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Câu Nhi

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đợt khảo sát nhằm kiểm chứng, xác minh các nguồn tin do nhân chứng cung cấp; làm cơ sở phục vụ công tác hội thảo, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi bảo đảm chặt chẽ, chính xác, đúng quy trình.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị kiểm tra, khảo sát thông tin mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Tại hiện trường, đoàn công tác nghiên cứu địa hình khu vực có thông tin liệt sĩ hy sinh; khoanh vùng các khu vực đã tìm kiếm, chưa tìm kiếm và những vị trí nghi có mộ tập thể liệt sĩ.

Đoàn cũng khảo sát hiện trạng tài sản, cây trồng, hoa màu của các tổ chức, cá nhân có thể bị ảnh hưởng khi triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị khảo sát vị trí nghi có mộ liệt sĩ ở khu vực Câu Nhi

Khu vực Câu Nhi là nơi diễn ra trận chiến đấu ác liệt của Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 vào tháng 5-1972. Nhiều nguồn tin từ nhân chứng, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử trùng khớp với kết quả khảo sát, bước đầu xác định nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Từ năm 1992 đến nay, lực lượng chức năng và người dân đã quy tập được 19 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này. Qua giám định, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Minh Tuyến, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong trận chiến đấu tại Câu Nhi năm 1972. Mới đây, kết quả khảo sát bằng ra đa xuyên đất tiếp tục phát hiện một số tín hiệu địa chất bất thường, tạo thêm cơ sở để triển khai các đợt tìm kiếm tiếp theo.

XUÂN DIỆN - VĂN THẮNG