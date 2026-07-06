Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nỗ lực cao nhất để đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ xúc động khi Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa thiêng liêng, hành động thiết thực của lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người con đã hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân và xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Đảng, Chính phủ luôn coi trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng; trong đó công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và mệnh lệnh từ trái tim đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống.

Sứ mệnh này phải được tập trung triển khai cho đến khi quy tập đầy đủ hài cốt các liệt sĩ. Đối với nhiều gia đình liệt sĩ, chiến tranh chưa thực sự lùi xa, nỗi đau mất mát vẫn hiện hữu khi vẫn ngày đêm ngóng trông tin tức người thân. Bằng mọi giá, chúng ta phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm đưa các Anh hùng liệt sĩ về với gia đình, quê hương”, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ báo cáo Thủ tướng trước khi bắt tay vào công tác cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các lực lượng tìm được 5 bộ hài cốt cùng nhiều kỷ vật trong 2 ngày đào thăm dò. Ảnh: MẠNH THẮNG

Theo Thủ tướng, công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng là kết quả của nhiều năm kiên trì, thu thập thông tin, nhất là hồ sơ tư liệu quân sự được giải mật và cung cấp từ phía các tổ chức và các cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức an táng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thủ tướng nhận xét, trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo quốc gia và TPHCM đã rất tích cực, thúc đẩy nhanh việc phân tích, đánh giá chặt chẽ trên cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn, kết hợp với nhân chứng và công nghệ hiện đại để khẩn trương khoanh vùng, thăm dò, tìm kiếm khu mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức di quan hài cốt về Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương nỗ lực kiên trì, bền bỉ của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 7, TPHCM, các cơ quan chuyên môn cùng các nhân chứng, tổ chức, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, cung cấp thông tin và hỗ trợ đắc lực cho công tác tìm kiếm thời gian qua. Những đóng góp thầm lặng ấy đã thắp lên hy vọng cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ trên mọi miền đất nước.

Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, cùng các cấp, các ngành quán triệt việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Việc tìm kiếm, quy tập cũng phải được thực hiện với sự cẩn trọng, tỉ mỉ tuyệt đối, bởi mỗi dấu vết được bảo vệ nguyên vẹn chính là thêm manh mối, hy vọng để xác định danh tính, trả lại tên cho các anh”, Thủ tướng yêu cầu.

Công tác tìm kiếm, quy tập được tổ chức trang trọng, chu đáo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xác định danh tính.

Từ thực tiễn xác minh, thăm dò và triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thủ tướng đề nghị TPHCM cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, khẩn trương tổng hợp, phân tích, đánh giá chặt chẽ, khoa học, hệ thống các hồ sơ, dữ liệu liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, đặc biệt là trong các năm 1968, 1972,... Đồng thời, tăng cường đối chứng tư liệu, khai thác lời kể của các nhân chứng lịch sử và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh thông tin, từ đó có cơ sở để khoanh vùng, tập trung thăm dò và tổ chức khai quật, tìm kiếm tại các khu vực có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể.

Nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nghi thức di quan hài cốt về Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, thực hiện nghi thức di quan hài cốt về Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thực hiện nghi thức di quan hài cốt về Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

“Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, chúng ta nguyện làm hết sức mình với lòng tôn kính và biết ơn vô hạn. Sự hy sinh cao cả của các anh là nền tảng vững chắc, là giá trị trường tồn để đất nước ta có được nền hòa bình, độc lập và cơ đồ như ngày hôm nay”, Thủ tướng nêu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng, với ý chí và quyết tâm cao nhất, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tìm kiếm, biên tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Kết quả này sẽ là động lực, kinh nghiệm để Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa công tác giải mã thông tin về các chiến dịch, các trận đánh lớn và khẩn trương tổ chức tìm kiếm các khu mộ tập thể trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.

>> Một số hình ảnh tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH - CẨM NƯƠNG - THU HOÀI