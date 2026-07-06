Phát hiện 5 bộ hài cốt tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6-7, tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo TPHCM cho biết lực lượng làm nhiệm vụ đã bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng nhiều di vật sau hai ngày đào thăm dò.

Sáng 6-7, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự lễ có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại biểu tham dự buổi lễ tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cùng dự có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Kết hợp tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo) TPHCM báo cáo quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo đó, thời gian qua, UBND TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thành phố tích cực thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo TPHCM đã phối hợp với các nhà khoa học, cơ quan báo chí, nhân chứng lịch sử cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để tập trung nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến các hố chôn tập thể tại Nghĩa trang Đô Thành nay là Công viên Lê Thị Riêng.

Từ những hồ sơ lịch sử quý giá, các bức ảnh của nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa và đối chiếu nhiều nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo đã từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn. Đặc biệt, theo kết quả xác minh, đối chiếu tài liệu lịch sử và ý kiến của các nhân chứng, khu vực Công viên Lê Thị Riêng có dấu hiệu là nơi chôn cất tập thể, trong đó có cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo TPHCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Viện Thiết kế - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TPHCM, Trung tâm Rà phá bom mìn và Binh chủng Công binh tổ chức khảo sát bằng nhiều phương pháp khoa học hiện đại như radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý.

Kết quả khảo sát đã xác định nhiều khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với các dấu hiệu lịch sử và lời kể của nhân chứng. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc kết hợp giữa tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học công nghệ hiện đại trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Làm với trách nhiệm cao nhất, sự tôn kính cao nhất

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc phát hiện được rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự cẩn trọng, khoa học, chặt chẽ và tuyệt đối tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo TPHCM tiếp tục tập trung tổ chức tìm kiếm, khai quật và quy tập các hài cốt liệt sĩ đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, giữ gìn tối đa hiện trạng và các di vật liên quan. Chú trọng tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, phối hợp chặt chẽ với các nhân chứng và các nhà nghiên cứu để xác định vị trí các rãnh mộ còn lại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (bên phải) cùng Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang (trái) thực hiện lễ di quan hài cốt vừa được phát hiện. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong toàn bộ quá trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục phát huy hiệu quả của radar xuyên đất, các phương pháp địa vật lý, công nghệ ADN và các thành tựu khoa học mới nhằm nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian thực hiện.

Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TPHCM tại thực địa cất bốc hài cốt liệt sĩ

Đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m Ban Chỉ đạo TPHCM đã phối hợp cùng Ban chỉ đạo Quân khu 7 tổ chức đào thăm dò tại khu vực điểm A của Công viên Lê Thị Riêng. Sau hai ngày triển khai, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện một rãnh chôn dài khoảng 25m, rộng khoảng 3m; bước đầu phát hiện 5 bộ hài cốt cùng tấm tăng bộ đội và nhiều kỷ vật quý giá. Đây là kết quả hết sức quan trọng, khẳng định những nhận định, đánh giá của Ban Chỉ đạo là đúng hướng, đồng thời mở ra nhiều hy vọng tiếp tục tìm thấy các liệt sĩ còn đang yên nghỉ tại khu vực này.

Cán bộ, chiến sĩ đưa các hài cốt từ rãnh chôn ra ngoài. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lực lượng chức năng tìm được di vật Mẫu số 02 với nội dung trên

Quyết tâm hoàn thành sứ mệnh tri ân Phát biểu hứa quyết tâm, Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, thay mặt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, khẳng định sẽ đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; quyết giữ vững tinh thần “chân cứng đá mềm”, hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG Trung tá Lý Minh Vân nhấn mạnh, cán bộ, chiến sĩ Đội K74 sẽ thực hiện nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm, lòng biết ơn và niềm thành kính sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; giữ gìn sự trang nghiêm, chuẩn mực trong mọi hoạt động, tổ chức tìm kiếm chặt chẽ, khoa học, hiệu quả, với quyết tâm “bới tìm bằng hết, chẳng bỏ sót một ai”, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình. Đồng thời, toàn đơn vị hứa chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG