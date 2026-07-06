Hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn

Sau một thời gian chuẩn bị, cuối tháng 6 vừa qua, Bộ KH-CN đã chính thức ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ Sản xuất thử chip bán dẫn (VNMPW/CC). Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu; đưa Việt Nam trở thành một trong số ít quốc gia Đông Nam Á có hạ tầng hỗ trợ sản xuất thử chip ở cấp quốc gia.

Trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn không chỉ là một linh kiện điện tử, mà là nền tảng của hầu hết các công nghệ chiến lược: trí tuệ nhân tạo, điện toán hiệu năng cao, 5G, Internet vạn vật, robot, tự động hóa, xe điện, thiết bị thông minh, quốc phòng, an ninh và hạ tầng số quốc gia.

Bán dẫn đã trở thành một trong những thước đo quan trọng về năng lực công nghệ, năng lực sản xuất, năng lực đổi mới sáng tạo và mức độ tự chủ chiến lược của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, chi phí sản xuất thử nghiệm chip cao, thiếu đầu mối điều phối, thiếu cơ chế hỗ trợ tiếp cận sản xuất thử, đo kiểm và đánh giá sau chế tạo vẫn là những rào cản lớn đối với cộng đồng thiết kế vi mạch Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, VNMPW/CC ra đời nhằm góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về sản xuất thử nghiệm, tạo cầu nối giữa thiết kế, chế tạo thử, đo kiểm, đánh giá và từng bước thương mại hóa sản phẩm chip.

Thông qua mô hình Multi-Project Wafer - cơ chế gộp nhiều thiết kế chip trên cùng một đợt chế tạo để giảm chi phí, VNMPW/CC sẽ giúp rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm, giảm chi phí sản xuất thử và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip “Make in Vietnam”.

Cùng các dự án quan trọng của Viettel và FPT, VNMPW/CC được kỳ vọng từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ chiến lược; đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu theo đúng mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

TRẦN LƯU