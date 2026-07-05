Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Phải đặc biệt quan tâm việc xác định thông tin liệt sĩ

Chiều 5-7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TPHCM).

Cùng tham gia có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra kịch bản Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Ảnh: XUÂN KHU

Sau khi kiểm tra toàn bộ kịch bản chương trình và các khâu tổ chức, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của buổi lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND TPHCM, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TPHCM rà soát kỹ từng phần việc, bảo đảm buổi lễ diễn ra an toàn, trang trọng, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Trong đó, mời đầy đủ nhân chứng lịch sử, đại diện các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ dự lễ; chuẩn bị chu đáo điều kiện vật chất tại khu vực dâng hương, tưởng niệm và khu vực nhà quàn hài cốt liệt sĩ...

Ngay sau lễ triển khai, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TPHCM xây dựng quy trình chi tiết đối với từng khâu: khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt, lấy mẫu xác định thông tin liệt sĩ; bảo quản di vật, hài cốt và tổ chức tưởng niệm trước khi truy điệu, đưa các liệt sĩ về các nghĩa trang.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các lực lượng chuyên môn triển khai công việc thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác, “không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất”. Đồng thời, tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải báo cáo thường xuyên, kịp thời về Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 để nắm, có chỉ đạo và giải quyết vấn đề phát sinh.

Theo Phó Thủ tướng, phải đặc biệt quan tâm việc xác định thông tin liệt sĩ. Trên cơ sở di vật, danh tính các liệt sĩ có thể xác định được, mở rộng phạm vi tìm kiếm thông tin về liệt sĩ; phối hợp cơ quan chức năng của địa phương tổ chức sớm lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra sáng mai, 6-7, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng.

THU HOÀI