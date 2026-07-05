Ngày 5-7, tại xã Kim Bảng (tỉnh Nghệ An), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Video: Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam - Lào

Hoạt động trên nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3. Dự hội nghị có Đại tá Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Đại tá Chăn-Ni Si-Súc, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay; cùng đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới hai bên.

Sau 12 năm triển khai chương trình kết nghĩa, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252 đã duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp, trở thành điểm sáng trong phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Hội nghị sơ kết kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252

Từ năm 2014 đến nay, hai bên đã tổ chức hàng chục đợt tuần tra song phương với 664 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; đồng thời tham mưu tổ chức thành công một cuộc tuần tra song phương cấp tỉnh, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị

Thông qua công tác phối hợp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã chủ trì, phối hợp phát hiện, xử lý 42 vụ với 50 đối tượng; thu giữ 67 bánh heroin, 179,5kg ma túy đá, hơn 78.000 viên ma túy tổng hợp, 10.000 USD, 35kg pháo nổ, một khẩu súng quân dụng cùng nhiều tang vật khác... Đáng chú ý, có 5 vụ án được phát hiện từ nguồn tin do Đại đội Biên phòng 252 trao đổi, cung cấp, thể hiện hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp giữa hai đơn vị.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252

Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, hai đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các hiệp định, quy chế quản lý biên giới; tích cực xây dựng mô hình kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên biên giới, tiêu biểu là mối quan hệ kết nghĩa giữa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An) với bản Xốp Tờng (xã Nậm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay).

Tiết mục biểu diễn tại chương trình

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy đã tổ chức 25 đoàn sang thăm, chúc mừng Đại đội Biên phòng 252; đồng thời vận động các nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế trong thời điểm dịch Covid-19 và nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại bản Xốp Tờng... Những hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Các đại biểu chụp ảnh tại hội nghị

Tại hội nghị sơ kết đã đánh giá toàn diện kết quả 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường phối hợp, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay trao Giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay đã khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy và Đại đội Biên phòng 252.

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DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH