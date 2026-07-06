Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc: Tây Ninh phải khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu và vị trí kết nối vùng

Ngày 6-7, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, dẫn đầu đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm, với GRDP tăng 10,12%, vượt kịch bản đề ra, đứng đầu khu vực phía Nam và xếp thứ 8 cả nước.



Đồng chí yêu cầu, tỉnh phải tiếp tục giữ đà tăng trưởng trong quý 3 và cả năm, đạt mức cao nhất có thể, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung của cả nước.

Theo đồng chí, hệ thống chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương tương đối đầy đủ, quan trọng nhất hiện nay là tổ chức thực hiện. Do đó, Tây Ninh cần có chương trình hành động cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cấp, ngành và người đứng đầu; phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy phụ trách trực tiếp, nhất là các xã biên giới, địa bàn trọng điểm, để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển, các đề xuất, kiến nghị của địa phương

Về đầu tư công, đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, giải ngân nhanh và hiệu quả là yếu tố quyết định tăng trưởng. Tỉnh tập trung gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn vật liệu xây dựng.

"Nếu Tây Ninh sử dụng vốn hiệu quả, giảm hệ số ICOR (hiệu suất đầu tư công), Chính phủ sẽ xem xét ưu tiên điều chuyển thêm nguồn vốn cho các dự án quan trọng của địa phương", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, tỉnh Tây Ninh dự kiến được chọn triển khai nhiều đề án thí điểm phát triển lĩnh vực khoa học - công nghệ

Định hướng phát triển thời gian tới, đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu, Tây Ninh chuyển mạnh sang thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ số, có giá trị gia tăng lớn, tuy nhiên, không thu hút đầu tư bằng mọi giá.

Bên cạnh đó, tỉnh cần khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu và vị trí kết nối vùng để phát triển logistics, thương mại biên giới, nghiên cứu mô hình khu kinh tế đặc biệt, khu thương mại tự do. Tỉnh đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhất là khu vực Đồng Tháp Mười. Ngành du lịch khai thác tốt các lợi thế như Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, có nhiều sản phẩm để kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách.

Phó Thủ tướng Thường trực đặc biệt lưu ý, mọi mục tiêu phát triển cuối cùng đều hướng đến nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Vì vậy, tỉnh Tây Ninh cần quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để người dân có việc làm và thu nhập ổn định ngay trên quê hương mình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị việc xem xét bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương, để địa phương sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là dự án đường Long An - Tân Ninh (nối 2 trung tâm hành chính của Long An và Tây Ninh trước đây). Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 62. Về dự án đường Long An - Tân Ninh, Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, hạ tầng giao thông phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển; giao Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng phối hợp nghiên cứu, cân đối nguồn lực hỗ trợ. Với dự án quốc lộ 62, đồng chí yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục, đảm bảo khởi công vào quý 4-2026.

QUANG VINH