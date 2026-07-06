Lâm Đồng: Tàu hàng va chạm tàu cá, 1 ngư dân tử vong

Ngày 6-7, trên vùng biển Lâm Đồng xảy ra vụ va chạm giữa tàu hàng Viet Thuan 11-07 và tàu cá BTh 98379TS, khiến 1 ngư dân tử vong, tàu cá bị chìm.

VIDEO: Tàu hàng va chạm với tàu cá khiến 17 ngư dân gặp nạn

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng Thanh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, thời điểm xảy ra tai nạn, tàu cá BTh 98379TS do ông Phan Văn C. sinh năm 1972, ngụ phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng làm thuyền trưởng, đang khai thác hải sản thì va chạm với tàu hàng Viet Thuan 11-07.



Tàu cá BTh 98379TS dài 17,10m, công suất 420CV. Vị trí xảy ra tai nạn cách cảng Phú Hài khoảng 10 hải lý về hướng Đông Nam, tại tọa độ 10°46’38’’N – 108°08’38’’E.



Trên tàu cá có 17 thuyền viên. Sau vụ va chạm, 1 ngư dân tử vong, 16 người còn lại được cứu sống, sức khỏe ổn định.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp các lực lượng chức năng xác minh vụ việc, đồng thời thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tai nạn tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng trưa cùng ngày, tàu cá BV 90703TS của TPHCM tiếp cận hiện trường, đưa 15 thuyền viên sống sót cùng 1 thi thể vào bờ. Riêng thuyền trưởng tàu cá bị nạn ở lại khu vực hiện trường để trông coi xác tàu.

Một ngư dân được xác định đã tử vong

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời hoàn tất các thủ tục liên quan đến vụ việc.

TIẾN THẮNG