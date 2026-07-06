Đưa 173 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ

Sáng 6-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vĩnh Hưng - Tân Hưng (tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 173 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, được tìm kiếm, quy tập, hồi hương trong đợt 2, giai đoạn XXV, mùa khô 2025-2026.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (515) tỉnh Tây Ninh, trong đợt 2 của giai đoạn XXV, các đội K đã vượt qua nhiều khó khăn, kiên trì lần theo từng nguồn tin, từng ký ức để tìm kiếm đồng đội. Sau gần hai tháng thực hiện nhiệm vụ, lực lượng làm nhiệm vụ đã tìm kiếm, quy tập được 173 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt quy tập trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026) lên 511 hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, qua 25 giai đoạn thực hiện nhiệm vụ trên đất nước bạn Campuchia, lực lượng làm nhiệm vụ của tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ, trong đó 282 hài cốt đã xác định được tên và địa chỉ.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn khẳng định, mỗi hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình vơi đi nỗi chờ mong, mỗi ngôi mộ được đắp xây là thêm một phần lịch sử trở về đúng cội nguồn. Việc đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ không chỉ là trách nhiệm chính trị, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với các thế hệ hôm nay và mai sau.

Sau nghi thức truy điệu, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiến hành di chuyển linh cữu các liệt sĩ đến nơi an táng. Những vòng hoa tươi thắm, nén hương thơm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ

Mỗi phần mộ được vun đắp là thêm một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng mà lớp lớp cha anh đã đánh đổi bằng máu xương.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia khu vực đồn Long Khốt; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Rành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Minh ở xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh.

QUANG VINH