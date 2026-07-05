Bão Bavi ít có dấu hiệu ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Sau khi bão Maysak (bão số 1) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, tối 5-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về cơn bão ở ngoài khơi xa có tên quốc tế là “Bavi”.

Mô hình dự báo hướng đi của bão Bavi theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp

Cụ thể, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đang xuất hiện bão Bavi. Đây là tên bão do Việt Nam đề cử, đặt theo tên gọi của núi Ba Vì (TP Hà Nội).

Lúc 16 giờ ngày 5-7, tâm bão ở khoảng 13,6 độ vĩ Bắc và 147,6 độ kinh Đông, cường độ cấp 17, giật trên cấp 17. Vị trí tâm bão cách miền Trung Philippines khoảng 2.500km về phía Đông.

Tâm bão Bavi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 5-7 (giờ Việt Nam). Ảnh chụp màn hình ứng dụng theo dõi bão và mây vệ tinh Z.E

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, các mô hình dự báo và các trung tâm dự báo bão quốc tế cho thấy, trong những ngày tới, bão Bavi chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng chuyển hướng sang Tây Bắc về phía đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định khả năng bão Bavi đi vào Biển Đông là không cao, với xác suất dưới 10%. Vì vậy, chưa có dấu hiệu bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, do cường độ rất mạnh, bão Bavi vẫn có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong thời gian từ ngày 9 đến 11-7. Đồng thời, từ ngày 9-7, gió Tây Nam trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, có xu hướng mạnh lên cấp 6-7, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Theo các chuyên gia khí tượng, khi gió Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ có thể gia tăng lượng mưa và cường độ mưa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Bavi.

PHÚC VĂN