Sáng 6-7, triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 6-7, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Buổi lễ dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7; các nhân chứng lịch sử và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Khu vực diễn ra buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Từ sáng sớm, khu vực quanh Công viên Lê Thị Riêng được bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông. Các lối vào khu vực tổ chức lễ, khu vực nhà quàn, vị trí lấy mẫu ADN… được phân luồng, kiểm soát chặt chẽ, phục vụ lễ triển khai và nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ sau đó.

Nhiều người dân sống quanh công viên theo dõi từ khu vực bên ngoài, bày tỏ xúc động khi công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chính thức được triển khai. Các lực lượng làm nhiệm vụ khẩn trương và đảm bảo trang nghiêm, cẩn trọng trong từng khâu chuẩn bị.

Theo chương trình, từ 7 giờ, đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và Bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong Công viên Lê Thị Riêng.

Khu vực dâng hương trong khuôn viên công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

Sau đó, lễ triển khai diễn ra tại sân phía trước Nhà truyền thống Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Từ 8 giờ, các đại biểu di chuyển đến khu vực mộ chôn tập thể để thực hiện nghi lễ quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng. Sau phần lễ, các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nhiệm vụ tại hiện trường.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ là cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 thể hiện sự tri ân, trách nhiệm trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời góp phần đẩy mạnh cao điểm “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu có mặt tại công viên Lê Thị Riêng từ sớm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trước đó, căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại Hội thảo xác minh, kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng), Ban Chỉ đạo 515 TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

MẠNH THẮNG - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH