Đoàn Việt Nam đưa được 54 thi thể vụ động đất tại Venezuela khỏi đống đổ nát

Ngày 4-7 giờ địa phương, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại Venezuela, đưa ra được 9 thi thể.

Cụ thể, theo thông tin từ Bộ Công an, đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an vừa tiếp tục vượt qua khó khăn, thiếu thốn, đưa thêm được 9 thi thể sau vụ động đất tại Venuezuela ra ngoài, bàn giao cho chính quyền địa phương.

Tính đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã đưa được 54 thi thể khỏi đống đổ nát.

Anh Oscar Fernandez cảm ơn bộ đội Việt Nam giúp tìm kiếm và đưa thi thể mẹ anh ra khỏi công trình đổ sập. Ảnh: HOÀNG VŨ

Có mặt tại hiện trường vào đêm 3-7, Tư lệnh Lực lượng dân quân của Venezuela Nayade Lockiby Belmonte cảm ơn Việt Nam đã cử đoàn hỗ trợ; đánh giá cao sự phối hợp của đoàn trong nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Bộ đội Việt Nam tìm cách mở lối đến vị trí phát tín hiệu nghi có sự sống. Ảnh: HOÀNG VŨ

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu) thông báo cho phía Venezuela về kết quả tìm kiếm. Ảnh: HOÀNG VŨ

Trong quá trình tìm kiếm cứu nạn, đoàn Việt Nam cũng tranh thủ thời gian hỗ trợ người dân địa phương gặp khó khăn quanh khu vực tìm kiếm, như giúp di chuyển tài sản, khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Giây phút nghỉ ngơi của đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Ngày mai, cán bộ, chiến sĩ đội cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tiếp tục phối hợp với các lực lượng để tìm kiếm tại khu vực nghi có nạn nhân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

TRẦN LƯU - ĐỖ TRUNG