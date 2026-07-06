Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Kỹ thuật nghiệp vụ phải là “bức tường thép” bảo vệ quá trình đột phá về khoa học, công nghệ

Ngày 6-7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12-7-1946 – 12-7-2026) và 72 năm Ngày truyền thống lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ (1-7-1954 – 1-7-2026).

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã đạt được trong 72 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, lịch sử đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã chứng minh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của công tác kỹ thuật nghiệp vụ.

Trong thời gian qua, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong Công an nhân dân triển khai nhiều biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền vùng biển, vùng trời, biên giới, lãnh thổ; đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Đặc biệt, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ là một trong những đơn vị tiên phong trong quy hoạch, phát triển theo định hướng công nghệ và chuyển đổi số, tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào thực tiễn công tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích, công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải thật sự trở thành tai, mắt, “dây thần kinh” trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần quan trọng vào việc phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Vì vậy, công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để chủ động triển khai các thế trận; đồng thời có bước đi vững chắc trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu công tác kỹ thuật nghiệp vụ phải trở thành “bức tường thép”, khối trí tuệ nghiệp vụ công an, bảo vệ quá trình đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ phải mở rộng hoạt động trên các không gian mới để chủ động loại trừ nguy cơ an ninh, tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần tập trung xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất; trở thành những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ.



Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm vụ kỹ thuật nghiệp vụ trong giai đoạn mới đòi hỏi phải chủ động chiến lược, tự chủ công nghệ, tự chủ nguồn nhân lực, tự chủ năng lực tác chiến.

Muốn vậy, yếu tố con người, nhân tố nguồn nhân lực có vai trò quyết định. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, giỏi khoa học công nghệ, ngoại ngữ; đồng thời quan tâm chính sách cán bộ để lực lượng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.