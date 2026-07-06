Xã hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các Anh hùng liệt sĩ

SGGPO

Sáng 6-7, đoàn đại biểu tham dự lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Chủ trì lễ dâng hoa, dâng hương có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú; Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu.

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Khu vực dâng hương tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Cố Tổng Bí thư Trần Phú và các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện tiếp tục học tập, chiến đấu, công tác, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dâng hương tưởng niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

Một số hình ảnh tại lễ dâng hoa, dâng hương tại công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: MẠNH THẮNG

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MẠNH THẮNG - NGÔ BÌNH - THU HOÀI - CẨM NƯƠNG

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