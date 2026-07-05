Xã hội

Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

SGGPO

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, từ trưa 5-7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 5-7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ.

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Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 1) vào lúc 16 giờ 40 phút ngày 5-7 theo dữ liệu quan sát mây vệ tinh trên ứng dụng Z.E

Chiều 5-7, cơ quan khí tượng - thủy văn của Việt Nam dự báo, áp thấp nhiệt đới này sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

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Mưa lớn do bão số 1 gây ngập tại Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sáng 5-7. Ảnh: HẢI YẾN

Mặc dù bão đã suy yếu, cơ quan khí tượng cũng cảnh báo, đêm 5 và ngày 6-7, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ vẫn có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Đêm 6 và ngày 7-7, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ còn có gió Tây Nam đến Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động ở khu vực này vẫn có thể gặp nguy hiểm.

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Từ khóa

Bão số 1 áp thấp nhiệt đới phòng chống thiên tai dự báo thời tiết

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