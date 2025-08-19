Khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú

Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (chiều dài hơn 60km) là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương chiều dài hơn 200km. Dự án do liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ hơn 1.600 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng.
Cao tốc có quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, điểm đầu tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây) và điểm cuối tại xã Phú Lâm (tỉnh Đồng Nai). Dự kiến thời gian thi công là 2 năm và khi đi vào vận hành sẽ, cao tốc sẽ giảm tải cho Quốc lộ 20, tạo đột phá trong kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TPHCM, các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.