Cơ quan quản lý về đầu tư nước ngoài chủ trì giải quyết tranh chấp khi cơ quan tố tụng bị kiện

Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản đồng ý với phương án giao cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài làm cơ quan chủ trì trong trường hợp bên bị kiện là cơ quan tiến hành tố tụng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội. Ảnh: QUANG PHÚC

Chiều 8-4, tiếp tục Chương trình nghị sự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính (UBKTTC) Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến cơ chế phối hợp và chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Theo ông Phan Văn Mãi, UBKTTC cơ bản đồng ý với phương án giao cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài làm cơ quan chủ trì trong trường hợp bên bị kiện là cơ quan tiến hành tố tụng.

Đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp. Ảnh:QUANG PHÚC

Tuy nhiên, UBKTTC lưu ý cần có chế tài ràng buộc trách nhiệm nếu các cơ quan tố tụng chậm cung cấp thông tin, đồng thời yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn sâu về pháp lý quốc tế cho cơ quan chủ trì để tránh việc xử lý mang tính hình thức.

Cơ quan thẩm tra đặc biệt nhấn mạnh việc cần bổ sung cơ chế ràng buộc trách nhiệm và chế tài cụ thể, đối với các cơ quan không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ phối hợp. “Các quy định cần làm rõ về tiêu chuẩn, thời hạn cung cấp tài liệu và quy trình giải mật thông tin để vừa đảm bảo bí mật nhà nước, vừa đáp ứng yêu cầu của hoạt động tố tụng quốc tế”, ông Phan Văn Mãi đề nghị.

Bên cạnh đó, đại diện cơ quan thẩm tra cũng lưu ý về tính công bằng trong chính sách đãi ngộ đặc thù. UBKTTC ủng hộ việc có chế độ, chính sách vượt trội để thu hút nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực đầy áp lực và rủi ro này, nhưng đề nghị đánh giá kỹ khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo tương quan với các lĩnh vực công khác để tránh bất cập trong chính sách tiền lương.

Theo Chủ nhiệm UBKTTC Phan Văn Mãi, cần có giải trình thuyết phục về sự phân biệt mức hưởng chính sách đãi ngộ giữa cơ quan đại diện pháp lý và các bộ, ngành, địa phương.

ANH PHƯƠNG