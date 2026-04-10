Khánh Hòa: Ký kết đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná

Ký kết hợp đồng đầu tư kinh doanh dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và Liên danh Trung Nam – Sideros River. Ảnh: HIẾU GIANG

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná là dự án LNG đầu tiên trúng thầu theo phương án đấu thầu quốc tế trong Quy hoạch điện VIII. Dự án được triển khai tại xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) với tổng diện tích sử dụng đất và mặt nước khoảng 139,76 ha (phần đất khoảng 28,06 ha, phần mặt nước khoảng 111,70 ha). Tổng chi phí thực hiện dự kiến 57.385 tỷ đồng. Tiến độ đầu tư được xác định theo mục tiêu hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào vận hành trong năm 2030.

Quy mô dự án gồm nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG công suất 1.500 MW, dự kiến đóng góp 9 tỷ kWh/năm vào hệ thống điện quốc gia; cùng hệ thống kho cảng LNG và tái hóa khí công suất từ 1,0 - 1,2 triệu tấn/năm, bao gồm bồn chứa LNG khoảng 220.000 m³, 1 bến nhập LNG, đê chắn sóng và các hạng mục hạ tầng phụ trợ liên quan.

Phối cảnh khu đô thị - công nghiệp - cảng Cà Ná. Ảnh: TRUNG NAM

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với địa phương, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Ná sẽ tạo động lực lớn cho tổ hợp công nghiệp – cảng biển – năng lượng tại khu vực phía Nam tỉnh. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ đóng góp quan trọng cho ngân sách mà còn tạo hàng nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Tại buổi lễ, hợp đồng tín dụng cho dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1 – Cảng biển tổng hợp Cà Ná cũng được ký kết giữa đơn vị khai thác cảng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), với mức vốn huy động tối đa 3.000 tỷ đồng, cam kết giải ngân trước ngày 30-6-2027.

